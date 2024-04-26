Землю стоимостью 55 млн тенге вернули в госфонд Жамбылской области

Речь идет о 465 гектарах земли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона
Прокуратура Байзакского района установила факт незаконного предоставления 465 гектаров земли и выявила 4 292 гектара неиспользуемых земельных участков. Кадастровая стоимость этих участков составила свыше 55 млн тенге.
По акту прокурорского надзора, направленному в местный исполнительный орган в досудебном порядке обеспечен полный возврат неиспользуемых земельных участков, а по остальным незаконно предоставленным землям в суд внесен иск о признании недействительными договоров аренды земель.
«Решением СМЭС по Жамбылской области иск удовлетворен, государству возвращены 465 га земли. Данные земельные участки в последующем будут вовлечены в хозяйственный оборот путем предоставления крестьянским хозяйствам в установленном законом порядке», - говорится в сообщении.