В Астане через суд заставили застройщика демонтировать 12 квартир

В Астане сносят переоборудованный под жилые квартиры технический этаж, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города
Заказчиком строительства ЖСК «Елімай Сити» были осуществлены строительно-монтажные работы с отклонением от утвержденного проекта в части переоборудования технического этажа под жилые квартиры.
Управлением контроля и качества городской среды города Астаны в отношении застройщика был составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание об устранении допущенных нарушений.
Кроме того, управление направило в суд иск об устранении выявленных нарушений путем приведения объекта в соответствие с утвержденным рабочим проектом, который прошел экспертизу.
На сегодня застройщиком во исполнение решения суда производится демонтаж незаконно возведенных ограждающих конструкций для приведения жилого комплекса в соответствие с проектной документацией.
В общей сложности производится демонтаж 12 квартир в двух блоках строящегося ЖК. Жилой комплекс расположен в районе Нура на пересечении шоссе Қорғалжын и ул. E127.