В Астане через суд заставили застройщика демонтировать 12 квартир

В Астане сносят переоборудованный под жилые квартиры технический этаж, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: акимат Астаны

Заказчиком строительства ЖСК «Елімай Сити» были осуществлены строительно-монтажные работы с отклонением от утвержденного проекта в части переоборудования технического этажа под жилые квартиры.

Управлением контроля и качества городской среды города Астаны в отношении застройщика был составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание об устранении допущенных нарушений.

Кроме того, управление направило в суд иск об устранении выявленных нарушений путем приведения объекта в соответствие с утвержденным рабочим проектом, который прошел экспертизу.

На сегодня застройщиком во исполнение решения суда производится демонтаж незаконно возведенных ограждающих конструкций для приведения жилого комплекса в соответствие с проектной документацией.

В общей сложности производится демонтаж 12 квартир в двух блоках строящегося ЖК. Жилой комплекс расположен в районе Нура на пересечении шоссе Қорғалжын и ул. E127.