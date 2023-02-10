В нынешнем году знаменитый детский фильм «Менiң атым – Қожа» – «Меня зовут – Кожа» отмечает 60-летие выхода на экраны
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Галия Шимырбаева
Знаменитую повесть, как пишет Википедия, перевели на 67 языков мира. А появилась она благодаря хрущевской оттепели, которая в конце 50-х коснулась и казахской творческой интеллигенции. Композитор Шамши Калдаяков написал песню «Менің Қазақстаным», а детский писатель Бердибек Сокпакбаев откликнулся на дыхание этой оттепели повестью «Менiң атым – Қожа» про простого мальчишку с редким для казахов именем Кожа – хозяин Земли. Ее в Казахстане долго не допускали к печати.