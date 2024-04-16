В Нью-Йорке начался суд над Трампом по делу о выплатах порнозвезде

Скандалы
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Он стал первым в истории президентом США, представшим перед судом по уголовному делу, передает Kazpravda.kz

Фото: Getty images

В Нью-Йорке начался судебный процесс над Дональдом Трампом по делу о платеже в размере 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс, передает Русская служба ВВС.

Трампа обвиняют в том, что он пытался скрыть факт выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов в преддверии президентских выборов 2016 года, на которых он одержал победу.

Строго говоря, сам факт выплаты нарушением не является. Однако, когда Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, документально это было оформлено как плата за судебные издержки.

Прокуратура штата Нью-Йорк утверждает, что этот поступок можно рассматривать как подлог или фальсификацию Трампом финансовых документов - а это, в свою очередь, можно квалифицировать как уголовное преступление.

Дэниелс утверждает, что у них с Трампом был секс в 2006 году, и что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей, чтобы она молчала об этом.

Экс-президенту США, снова баллотирующемуся на выборы в этом году, предъявлено 34 обвинения в мошенничестве. Сам Трамп отрицает любые юридические правонарушения, а также отрицает, что у него был роман с Дэниелс.

В преддверии начала заседания Дональд Трамп обрушился на судью, ведущего его дело, которое он называет охотой на ведьм под руководством демократов.

#суд #США #Дональд Трамп

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