Объединенные Арабские Эмираты приступили к строительству первой фазы «Дубайской петли» (Dubai Loop) — подземной транспортной системы, создаваемой в партнерстве с компанией Илона Маска Boring Company, — с начальной инвестицией около 154 миллионов долларов США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Проект, объявленный менее года назад шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашид Аль Мактумом, наследным принцем Дубая, заместителем премьер-министра и министром обороны ОАЭ, призван существенно улучшить городскую транспортную сеть, связав ключевые коммерческие, жилые и туристические районы посредством подземных туннелей.

Проект в целом охватит 24 километра, а первая фаза предполагает строительство 6,4-километрового пилотного маршрута с четырьмя станциями, соединяющими Dubai International Financial Centre и Dubai Mall, Burj Khalifa. Эта стадия создаст основу для расширения до полного маршрута с 19 станциями, соединяющего Dubai World Trade Centre и финансовый район с Business Bay.

Туннели «Дубайской петли» будут иметь диаметр 3,6 метра и предназначены для автомобильного транспорта. Использование передовых технологий проходки позволяет ускорить строительство, снизить расходы и уменьшить воздействие на существующие дороги и инфраструктуру по сравнению с традиционными системами.

Пилотный маршрут рассчитан примерно на 13 000 пассажиров в день. Полная трасса, как ожидается, сможет обслуживать около 30 000 пассажиров в день.

Строительство первой фазы планируется завершить в течение двух лет, при этом последующие этапы будут ускорены после запуска начального сегмента.