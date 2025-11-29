В честь 180-летия Абая в Абайском районе на базе этноаула «TauKum» прошли соревнования беркутчи, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

В турнире приняли участие около 70 беркутов, 14 сапсанов и 15 ястребов из 9 областей и 3 городов страны. В рамках двухдневного турнира также состоялись соревнования кумай-тазы.

В церемонии закрытия мероприятия, направленного на популяризацию национальных ценностей и пропаганду наших обычаев и традиций, принял участие аким области, президент Республиканской федерации «Құсбегілік» Берик Уали. Вместе с главой региона на церемонии награждения также присутствовали представители делегации, прибывшей в нашу область в рамках Дней культуры города Шымкента.

В соревнованиях беркутчи первое место занял столичный Ерасыл Серікбек с птицей по кличке «Қарашолақ». В состязании ястребов победителем стал Берікболсын Бабажан из Жамбылской области с птицей «Қанжар». В конкурсе с сапсанами (ителгі) Бабажан Бақдаулет одержал победу с птицей по кличке «Қаракөз». В забеге «Құмай тазы» лучшим стал участник из Урджарского района Рахат Ақылжанов.

Народные песни и жыр исполнены заслуженным деятелем Республики Казахстан, традиционной певицей и жыршы Айгуль Елшибаевой, а также деятелем культуры РК Омиркулом Айниязовым, которые украсили мероприятие музыкальными номерами.

В ходе мероприятия бронзовому призеру ХХV Сурдлимпийских игр в Японии по дзюдо Алтынбеку Какитаеву от жителей Абайского района был вручен автомобиль, а его тренеру – сертификат.