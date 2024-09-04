В области Абай совещались животноводы

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Республиканский семинар-совещание состоялся на днях в Семее

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе мероприятия, прошедшего под председательством заместителя Премьер-министра Серика Жумангарина, было отмечено, что животноводство является одной из главных отраслей агропромышленного комплекса. На его долю приходится около 40% валовой продукции сельского хозяйства рес­публики.

В рамках семинара-совещания на тему «Основные направления и перспективы развития животноводства РК» участники обсудили успешный опыт Северо-Казахстанской области по реализации инвестиционных проектов, наилучшую практику и современные технологии в мяс­ном производстве, внедряемые с использованием австралийского метода ведения хозяйства, наработки животноводов, а также актуальные вопросы отрасли.

Как отмечалось, по итогам семи месяцев текущего года объем валовой животноводческой продукции превысил 1,7 трлн тенге, индекс физичес­кого объема составил 103,7%. Наблюдается рост численности поголовья сельскохозяйственных животных в зависимости от видов от 2 до 18%.

– Дальнейшие мероприятия по развитию животноводства направлены на выполнение поручения Главы государства об увеличении объемов производства молока и мяса в два раза к 2028 году. Для качественного выполнения данного поручения министерством на первоначальном этапе проведена работа по актуализации статис­тических данных и дальнейшего исключения приписок в показателях. В результате во всех категориях хозяйств пришлось списать как несуществующие 2 миллиона голов крупного рогатого скота и 3 миллиона тонн якобы полученного молока. Также на 14% списано поголовье овец, на 20% – коз, на 34% – свиней, на 22% – домашней птицы и на 2% – лошадей. Соответственно, на 15% упали будто бы произведенные объемы мяса в живом весе, – сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Амангалий Бердалин.

Докладчик также сообщил, что производством молока в республике занимаются более 300 молочно-товарных ферм. В целом на долю агроформирований приходится 38% производимого по республике молока. При этом наилучшие показатели в этом плане достигнуты агроформированиями Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. По итогам минувшего года молочными заводами переработано 2,1 млн тонн молока.

Основным вопросом для предприятий являются стабильные круглогодичные поставки качест­венного сырья с конкурент­ной ценой. Выполнение этой задачи – основной приоритет государственной политики. В ее рамках с 2023 года в стране стартовала льготная программа кредитования строительства 65 современных молочно-товарных ферм. На эти цели были направлены первые 100 млрд тенге. По итогам семи месяцев введено в эксплуатацию 16 объектов мощностью более 67 тыс. тонн молока.

При этом отмечено, что кредитные средства по данной прог­рамме ушли в регионы практически год назад, однако до сих пор они не полностью освоены в Алматинской (72%) и Восточно-Казахстанской (86%) областях.

В Алматинской области из запланированных к вводу двенадцати объектов (15 млрд тенге) средства выданы только по десяти проектам на сумму 10,8 млрд тенге. По Восточно-Казахстанской области намечалось ввести в строй шесть объектов (на 10 млрд тенге), средства выданы по пяти проектам на сумму 8,6 млрд.

В целом в рамках данной прог­раммы в ближайшие три года будут реализованы 118 проектов, что позволит увеличить объемы производства молока на 615 тыс. тонн. То есть в два раза.

Вице-министр рассказал и о развитии мясного животноводства. Внутренний рынок на сегодняшний день полностью обеспечен, дальнейшее развитие отрасли связано с экспортом продукции. В этом отношении имеется ряд проблем, требующих решения. Это мелкотоварность и технологическая отсталость большинства животноводческих предприятий, а также несоблюдение полноценного рациона кормления КРС, что в конечном итоге отражается на продуктивности и себестоимости производимой продукции.

В результате средний живой вес КРС, идущих на убой, достигает лишь 364 кило. А фактическая себестоимость килограмма производимого мяса варьируется от 1 800 до 2 100 тенге. Это уменьшает конкурентоспособность нашей продукции на внешних рынках.

– Наша работа должна быть нап­равлена на снижение себестои­мости, которое можно достичь за счет внедрения технологий с минимизацией капитальных затрат. В связи с этим с прошлого года в республике приступили к реализации проекта по внедрению австралийского опыта в мясном скотоводстве. Будут созданы мяс­ные кластеры с полным циклом производства продукции, начиная с заготовки кормов до сбыта товарного мяса. В рамках осуществления данной инициативы отраслевым министерством осуществляется полное сопровождение каждого проекта, – сообщил Амангалий Бердалин.

В целом в ближайшие два года по австралийскому опыту планируется построить шесть откормочных площадок мощностью 98 тыс. голов КРС, крупный откормочный комплекс на 50 тыс. голов МРС, а также создать первую в республике специализированную биржу скота. В регионах, где реализуются соответствующие идеи (Туркестанская, Костанайская, Алматинская, а также области Жетысу и Абай), первые льготные кредиты на общую сумму 6,2 млрд тенге направляются для поддержки проектов по орошению кормовых культур.

– Заместителям акимов данных областей, – подчеркнул Амангалий Бердалин, – необходимо в первоочередном порядке нап­равлять средства именно на кредитование сферы ирригации.

Со своей стороны предприятия – участники проекта должны решать вопросы продвижения и финансирования не только за счет бюджетных программ, но и привлечения финансовых ресурсов из иных источников, в том числе банков второго уровня.

#область Абай #совещание #КРС #семинар #животноводы

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