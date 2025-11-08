В этом году с начала отопительного сезона зарегистрировано 304 возгорания, что на 44% больше, чем в прошлом сезоне, передает Kazpravda.kz

Фото РСК области Абай

Сейчас ведется разъяснительная работа с предпринимателями по правилам проведения проверок и требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности. Об этом сообщил капитан гражданской защиты Ерасыл Кадирбеков, главный специалист управления государственного пожарного надзора Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.

За девять месяцев текущего года на территории области зафиксировано 897 случаев пожара. Государственный контроль и надзор в сфере пожарной безопасности регулируется законом «О гражданской защите» и проводится в двух форматах – плановые и внеплановые проверки.

По словам Ерасыла Кадирбекова, аудит пожарной безопасности – это отдельный вид проверки, который определяет соответствие объекта требованиям безопасности. Он не проводится в государственных учреждениях, профессиональных пожарных частях и зданиях высотой более 50 метров. Если объект с высоким или средним уровнем риска получает положительное заключение, он временно освобождается от проверок, однако при возникновении угрозы или жалобы может быть проведена внеплановая проверка.

Владельцы объектов площадью свыше 2 000 квадратных метров, где собирается большое количество людей, обязаны заключить договор страхования гражданско-правовой ответственности. Сумма страхового покрытия должна составлять не менее 75 000 МРП.

– Предприниматели должны строго соблюдать требования пожарной безопасности: регулярно проверять огнетушители, держать эвакуационные выходы открытыми, проводить инструктаж персонала и использовать оборудование в соответствии с нормами. За нарушения предусмотрены штрафы: для физических лиц – 10 МРП, для должностных – 20 МРП, для предпринимателей – от 30 до 100 МРП, – подчеркнул Ерасыл Кадирбеков.

В настоящее время под контролем в области находятся 14 308 объектов. Огнеборцы напоминают: предотвращение пожаров – общая задача каждого. Жителям и предпринимателям следует соблюдать правила безопасности, правильно использовать электро- и газовые приборы, а также держать в исправном состоянии огнетушители и системы пожарной сигнализации.