Более 20 тыс. человек эвакуировали в Калифорнии из-за лесных пожаров

В понедельник на юге штата Калифорния у города Сими-Вэлли (менее 50 км от Лос-Анджелеса) вспыхнул пожар, сообщает The Guardian. Это произошло на обширной территории, покрытой густым кустарником. Из-за сильных ветров огонь быстро распространился на площадь свыше 320 га.

Местные власти сообщают, что уже есть случаи возгорания жилых домов. Эвакуированы более 20 тыс. человек. Всего в Сими-Вэлли проживает 125 тыс. человек. В нескольких километрах от пожара находится президентская библиотека и музей Рональда Рейгана, которые уже закрыли для посетителей.

Борьбу с огнем ведут более 750 пожарных.

Согласно данным CBS News, огнем уничтожено около 8 тыс. га лесных массивов. В ряде населенных пунктов штата объявлено предупреждение о смоге, жителям рекомендуют выходить на улицу только в защитных масках.

Пожарные предупреждают, что огонь быстро распространяется, в частности, из-за ветра, и представляет угрозу гражданской инфраструктуре.