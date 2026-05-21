В Усть-Каменогорске ликвидирован пожар в жилом секторе

По улице Юннатов на территории частного жилого дома произошло возгорание. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на расположенную рядом хозяйственную постройку, а затем, до прибытия пожарных подразделений, перекинулся на два соседних жилых дома и надворные постройки, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
Прибывшие подразделения МЧС в условиях сильного ветра оперативно ликвидировали пожар, не допустив дальнейшего распространения огня.
Общая площадь пожара составила 250 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
С жителями домов, пострадавших от огня, работают психологи МЧС.
МЧС призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и своевременно устранять нарушения, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям.