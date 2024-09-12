Это было сделано в соответствии с программой по увеличению численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов

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Более 4 тысяч дроф-красоток выпустили в природу в области Жетісу. Всего в 2024 году на территории области выпущено свыше 4 000 птиц.

Это делается в соответствии с программой по увеличению численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Ранее в Астане на территории зеленого пояса выпустили 700 фазанов.