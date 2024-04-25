700 фазанов выпустили на территории зеленого пояса Астаны

Экология
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Выпуск птиц делается ежегодно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Фото: акимат Акорда

ТОО «Астана орманы» выпустили 700 особей. На территории зеленого пояса обитают зайцы, лисы, семейство волчат, а из птиц - куропатки, рябчики, фазаны.

«В 2024 году запланировано выпустить на волю 1800 особей фазана, из них 700 голов уже выпустили, 150 планируем в июне и еще 950 в сентябре», - сообщил руководитель отдела Управления охраны окружающей среды и природопользования Азамат Жанатаев.

За птицами постоянно производится контроль и наблюдение силами лесников ТОО «Астана орманы», при необходимости в зимнее время осуществляется дополнительное кормление.

«Фазаны хорошо переносят морозы, уход за ними не требует особого внимания, необходима только подкормка в зимний период. Питание фазанов в природе состоит в основном из растительной пищи - семян, ягод, корневищ и зеленых частей растений, хотя при возможности они питаются и животным кормом - насекомыми и их личинками, пауками, червями, моллюсками», - рассказал Жанатаев.

Создание флоры искусственного леса должно сопровождаться развитием фауны. Поэтому основной целью разведения фазанов является насыщение ими территории искусственно созданного зеленого пояса столицы.

Искусственно выращенных фазанов можно использовать и с эстетической целью, выпуская их в природные парки и зеленые зоны.

#Астана #птицы #фазаны

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