В области Жетысу подключили к природному газу Алгабасский сельский округ

Нефть и Газ
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Радости жителей сел Алгабас и Кызылтоган не было предела. И если в последнем живут около 500 человек, то в Алгабасе – почти 1 300 жителей. До Талдыкоргана от их округа 50 км.

фото Дмитрия Ерофеева

«Относятся эти два аула к Коксускому району региона, где теперь газифицировано 10 из 26 населенных пунктов, – сообщили в пресс-службе акима области Жетысу. – Это села Теректы, Мукры, Бескайнар, Мусабек, Жамбыл, Мамбет, Балпык-би, Амангельды, а также Алгабас и Кызылтоган».

Почему на данный момент какие-то населенные пункты регио­на подлежат газификации, а какие-то нет, пояснил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Айдос Бекетаев:

– Согласно региональной схеме по комплексной газификации области Жетысу, из 358 населенных пунктов на текущий период 192 подлежат газификации, остальные 166 будут рассмотрены после 2030 года. Перед регионом стоит задача до конца 2025 года обеспечить природным газом на первом этапе 126 населенных пунктов, это 101 село от Кербулакского района до города Талдыкоргана и 25 сел Панфиловского района. И вторым этапом – 66 сел Аксуского, Сарканского и Алакольского районов.

В Коксуском районе после Алга­баса и Кызылтогана подключат вскоре еще станцию Коксу, села Енбекшиказах, Жарлыозек, Талапты, Кенарал, Актекше, Жетыжал, Айна­булак, 10 лет Казахстана, Женис, Акшатоган, Бозтоган, Каратал, Муканшы, Надиризбек. Разрабатывается проектно-сметная документация для газификации села Подхоз.

Аким Коксуского района Даулет Халелов в ходе церемонии по пуску газа в села подчеркнул важность газификации не только для экономики, но и для коммунального благополучия населения. Он отметил высокие темпы, с которыми шли строительные работы, и их качество.

Но цифры – цифрами, а сами люди устроили настоящий праздник, когда им объявили, что можно теперь газифицировать дома, а не топить печи углем.

Первым делом газ провели в дома ветеранов Великой Отечест­венной войны. Их в Алгабасском сельском округе двое, и оба живут в селе Алгабас. Кантарбай Сарсенбай, которому в этом году исполнился 101 год, искренне благодарит тех, кто проявил о нем и его домочадцах заботу.

– Уже давно долетела до нас новость, что Алгабас будут газифицировать, люди, конечно, ждали этого, волновались. И газ «пришел», а мне, как ветерану войны, компания-подрядчик провела газ в дом бесплатно, сто один рахмет за это строителям. Печь у нас теперь на газе – какая благодать! И всем, кто так или иначе принимал участие в газификации нашего аула, большая благодарность, – сказал аксакал.

Пожилой, но бодро встречаю­щий гостей у себя во дворе ­Жакан Сейсебаев полон благих пожеланий в адрес казахстанцев и непременно всех, кто зашел его проведать, зовет за стол.

– Все добрые дела людей да умножатся сторицей! – желает замечательный аксакал. – Мне самому сто лет, я много на своем веку повидал, но каждый день, когда доб­рая новость приходит в мой аул, для меня радостный и счастливый. Пускай таких дней будет у нашего народа много!

Но, конечно, больше всех рады газификации своих сел женщины, они по этому случаю надели лучшие наряды и, когда объявили о пуске газа, устроили шашу конфетами, принялись угощать приезжих гостей кумысом и фруктами.

Жительница аула Кызылтоган Жибек Кырыкбаева делится свои­ми эмоциями:

– Я пятьдесят лет назад вышла замуж в Кызылтоган, с тех пор здесь и живу. Аул стал родным, каждому новшеству тут я искренне радуюсь. Сейчас вот подали природный газ. И первая мысль у меня, что руки теперь у местных женщин будут белыми, а то ведь они печи топили углем.

А жительница аула Алгабас Нурбала Жайлаубаева восклицает:

– Да, Алгабас наш теперь – малая Швейцария! Природная красота вокруг, коммунальный комфорт у людей есть, чистота на улицах и во дворах, все социальные объекты работают. Прекрасная жизнь!

Хорошо, когда в крошечных селах сбываются мечты о комфорт­ной жизни, а столетние аксакалы благословляют нас на добрые дела.

#село #регионы #газ #газификация #область Жетысу

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