В обмен на обязательства

В первом полугодии 2023 года государство планирует предоставлять промышленные гранты отечественным товаропроизводителям. О том, какие компании смогут воспользоваться новой мерой госстимулирования и на каких условиях, в интервью «Казахстанской правде» рассказал председатель правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Берик Бекенов.

– Берик Темиргалиевич, Глава государства ставит задачи по созданию диверсифицированной и технологически развитой экономики, увеличению объема производства обрабатывающей промышленности. Что предпринимает государство и, в частности,«QazIndustry» для их решения?

– Вопросы развития обрабатывающей промышленности и в целом диверсификации экономики находятся в сфере особого внимания. В этом направлении государство оказывает точечную и системную поддержку отечественным производителям.

Существует ряд новых мер. Одним из их операторов выступает «QazIndustry», чьей миссией является содействие усилению конкурентоспособности, поддержка отечественных производителей.

– Какие меры стимулирования обрабаты­ваю­щей промышленности применяются сегодня?

– На сегодня государством предусмотрены механизмы финансового стимулирования в виде грантов, возмещения, софинансирования, лизинга и других. Данные меры в первую очередь направлены на увеличение производительности труда, объемов производства и экспорта.

Важным шагом в развитии и поддержке обрабатывающей промышленности стал Закон «О промышленной политике», который был принят по поручению Президента в прошлом году. Нормативно-правовой документ включил новые меры стимулирования, направленные на технологическую модернизацию и продвижение продукции.

Одной из таких мер стало введение инструмента стимулирования в виде промышленного гранта.

– Что собой представляет промышленный грант? Останутся ли после введения этого инструмента другие действующие стимулы?

– Под промышленным грантом понимаются бюджетные средства, предоставляемые субъектам промышленно-инновационной деятельности обрабатывающей промышленности для осуществ­ления их проектов. Участие самого инициатора проекта должно составлять не менее 50%.

Софинансирование в рамках промышленного гранта будет оказываться на безвозмездной основе. Средства являются безвозвратными при условии исполнения предприятиями встречных обязательств. Таким образом, данная мера стимулирования предусматривает двустороннее финансирование проекта – за счет самого предприятия и государственных средств.

Тут важно также отметить, что введение промышленных грантов никак не повлияет на действующие меры стимулирования.

– На какую сумму могут рассчитывать предприятия и на какие цели должны быть потрачены средства?

– В рамках промышленного гранта сумма софинансирования проекта может составлять до 50% включительно, при этом выделенные средства не могут превышать 750 миллионов тенге.

Средства, выделенные в рамках гранта, могут быть потрачены на усовершенствование и обновление парка технологического оборудования. Также на них можно приобрести технологическую линию для создания нового производства или же направить на усовершенствование управления технологическими процессами производства.

– Какие предприятия, бизнесмены могут получить промышленный грант? Куда для этого им нужно обратиться?

– Промышленный грант будет предоставляться нескольким категориям заявителей. В первую очередь –отечественным товаропроизводителям. Также субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продукцию с высокой добавленной стоимостью. Заявка подается в Национальный институт развития в области промышленности, оказывающий услуги по предоставлению мер государственного стимулирования.

– Каким требованиям должны соответствовать предприятия и приобретаемое по промышленному гранту оборудование?

– Предприятие должно работать на рынке не менее трех лет до даты подачи заявки. Также компании необходимо иметь инженерно-технический персонал с необходимым уровнем квалификации. Заявитель не может быть должником по налогам и обязательным пенсионным взносам. Стоимость проекта должна соответствовать сумме, не превышающей суммарного годового дохода предприятия за последние три года.

Что касается приобретаемого оборудования, то оно должно иметь факт промышленного применения и обеспечивать производство экспортоориентированной продукции с увеличением стоимости и качества товара.

– Берик Темиргалие­вич, опишите, пожалуйста, механизм предоставления вашим институтом промышленных грантов...

– Процедура предоставления промышленных грантов включает в себя несколько этапов. На первом принимаются заявки на получение, к которым прилагаются необходимые документы. Затем проверяется их полнота. После чего формируется комплекс­ное экспертное заключение и выносится на рассмотрение комиссии. С участием заявителя проводится ее заседание.

Далее предусмотрено согласование решения на уровне Министерства индустрии и инфраструктурного развития. В случае одобрения заявки заявителя пригласят для подписания договора. Если же принято решение об отказе, то заявителю направляется уведомление с описанием причины. Таким образом, вся процедура будет занимать в среднем не более 44 рабочих дней.

– Если какие-то документы сразу не будут предоставлены, означает ли это, что заявитель автоматически получает отказ?

– В случае отсутствия какого-либо документа, предусмот­ренного правилами, заявителю предоставляется возможность дополнить документы в течение 10 дней.

– Будут ли какие-либо проекты пользоваться приоритетом? Иными словами, как начнет формироваться очередность выделения средств? И когда «QazIndustry» приступит к приему заявок?

– Очередность выделения средств будет зависеть от даты принятия решения комиссией о предоставлении промышленного гранта. Каких-либо приоритетов в процессе выделения средств нет. Все зависит от полноты документов, соответствия критериям и требованиям, предусмот­ренным в правилах.

Национальный институт размещает объявление о приеме заявок на получение промышленных грантов на официальном интернет-ресурсе. Срок приема составляет 60 календарных дней с момента размещения объявления.

О точном сроке приема заявок заявители будут проинформированы через официальный интернет-ресурс АО «QazIndustry»: https:⁄⁄qazindustry.gov.kz⁄.