Статьи В обмен на обязательства 2 ноября 2022 г. 0:10 Беседовала Марина Демченко В первом полугодии 2023 года государство планирует предоставлять промышленные гранты отечественным товаропроизводителям. О том, какие компании смогут воспользоваться новой мерой госстимулирования и на каких условиях, в интервью «Казахстанской правде» рассказал председатель правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Берик Бекенов. – Берик Темиргалиевич, Глава государства ставит задачи по созданию диверсифицированной и технологически развитой экономики, увеличению объема производства обрабатывающей промышленности. Что предпринимает государство и, в частности,«QazIndustry» для их решения? – Вопросы развития обрабатывающей промышленности и в целом диверсификации экономики находятся в сфере особого внимания. В этом направлении государство оказывает точечную и системную поддержку отечественным производителям. Существует ряд новых мер. Одним из их операторов выступает «QazIndustry», чьей миссией является содействие усилению конкурентоспособности, поддержка отечественных производителей. – Какие меры стимулирования обрабатывающей промышленности применяются сегодня? – На сегодня государством предусмотрены механизмы финансового стимулирования в виде грантов, возмещения, софинансирования, лизинга и других. Данные меры в первую очередь направлены на увеличение производительности труда, объемов производства и экспорта. Важным шагом в развитии и поддержке обрабатывающей промышленности стал Закон «О промышленной политике», который был принят по поручению Президента в прошлом году. Нормативно-правовой документ включил новые меры стимулирования, направленные на технологическую модернизацию и продвижение продукции. Одной из таких мер стало введение инструмента стимулирования в виде промышленного гранта. – Что собой представляет промышленный грант? Останутся ли после введения этого инструмента другие действующие стимулы? – Под промышленным грантом понимаются бюджетные средства, предоставляемые субъектам промышленно-инновационной деятельности обрабатывающей промышленности для осуществления их проектов. Участие самого инициатора проекта должно составлять не менее 50%. Софинансирование в рамках промышленного гранта будет оказываться на безвозмездной основе. Средства являются безвозвратными при условии исполнения предприятиями встречных обязательств. Таким образом, данная мера стимулирования предусматривает двустороннее финансирование проекта – за счет самого предприятия и государственных средств. Тут важно также отметить, что введение промышленных грантов никак не повлияет на действующие меры стимулирования. – На какую сумму могут рассчитывать предприятия и на какие цели должны быть потрачены средства? – В рамках промышленного гранта сумма софинансирования проекта может составлять до 50% включительно, при этом выделенные средства не могут превышать 750 миллионов тенге. Средства, выделенные в рамках гранта, могут быть потрачены на усовершенствование и обновление парка технологического оборудования. Также на них можно приобрести технологическую линию для создания нового производства или же направить на усовершенствование управления технологическими процессами производства. – Какие предприятия, бизнесмены могут получить промышленный грант? Куда для этого им нужно обратиться? – Промышленный грант будет предоставляться нескольким категориям заявителей. В первую очередь –отечественным товаропроизводителям. Также субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продукцию с высокой добавленной стоимостью. Заявка подается в Национальный институт развития в области промышленности, оказывающий услуги по предоставлению мер государственного стимулирования. – Каким требованиям должны соответствовать предприятия и приобретаемое по промышленному гранту оборудование? – Предприятие должно работать на рынке не менее трех лет до даты подачи заявки. Также компании необходимо иметь инженерно-технический персонал с необходимым уровнем квалификации. Заявитель не может быть должником по налогам и обязательным пенсионным взносам. Стоимость проекта должна соответствовать сумме, не превышающей суммарного годового дохода предприятия за последние три года. Что касается приобретаемого оборудования, то оно должно иметь факт промышленного применения и обеспечивать производство экспортоориентированной продукции с увеличением стоимости и качества товара. – Берик Темиргалиевич, опишите, пожалуйста, механизм предоставления вашим институтом промышленных грантов... – Процедура предоставления промышленных грантов включает в себя несколько этапов. На первом принимаются заявки на получение, к которым прилагаются необходимые документы. Затем проверяется их полнота. После чего формируется комплексное экспертное заключение и выносится на рассмотрение комиссии. С участием заявителя проводится ее заседание. Далее предусмотрено согласование решения на уровне Министерства индустрии и инфраструктурного развития. В случае одобрения заявки заявителя пригласят для подписания договора. Если же принято решение об отказе, то заявителю направляется уведомление с описанием причины. Таким образом, вся процедура будет занимать в среднем не более 44 рабочих дней. – Если какие-то документы сразу не будут предоставлены, означает ли это, что заявитель автоматически получает отказ? – В случае отсутствия какого-либо документа, предусмотренного правилами, заявителю предоставляется возможность дополнить документы в течение 10 дней. – Будут ли какие-либо проекты пользоваться приоритетом? Иными словами, как начнет формироваться очередность выделения средств? И когда «QazIndustry» приступит к приему заявок? – Очередность выделения средств будет зависеть от даты принятия решения комиссией о предоставлении промышленного гранта. Каких-либо приоритетов в процессе выделения средств нет. Все зависит от полноты документов, соответствия критериям и требованиям, предусмотренным в правилах. Национальный институт размещает объявление о приеме заявок на получение промышленных грантов на официальном интернет-ресурсе. Срок приема составляет 60 календарных дней с момента размещения объявления. О точном сроке приема заявок заявители будут проинформированы через официальный интернет-ресурс АО «QazIndustry»: https:⁄⁄qazindustry.gov.kz⁄.