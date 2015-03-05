В окружении рек Статьи 839 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

На состоявшейся пресс-конференции заместитель руководителя областного департамента по ЧС Омар Бержанов рассказал о том, что утвержденный областным акиматом комплекс­ный план превентивных мер состоит более чем из 50 пунктов. Обследованы водоемы и водохранилища, произведена очистка каналов, "усилены" их откосы, укреплены дамбы и плотины. В случае необходимости будут задействованы 76 формирований, более полутысячи единиц техники, подготовлены 37 плавательных средств и около 100 мотопомп.



В перечень мероприятий входят также берегоукрепительные работы, обследование территорий с воздуха. Из населенных пунктов вывозится снег, очищаются арыки. Планомерно ведется эта работа и в областном центре.



Уральск, как известно, находится в окружении трех рек, в поймах которых расположены дачные участки. Есть дома, где люди проживают круглый год. Все они предупреждены о том, что должны покинуть их на время паводка.



Основной сток рек региона формируется на территории России. В феврале прошло заседание межведомственной комиссии, на котором обсуждались вопросы сброса воды в паводковый период из водохранилищ Оренбургской и Саратовской областей. Но задача состоит не только в безопасном и безаварийном пропуске талых вод. Их нужно умело и грамотно использовать для максимального заполнения лиманов и прудов. В области, где огромное внимание уделяется развитию животноводства и его кормовой базы, это имеет особое значение.



Специальное заседание, на котором рассматривались вопросы готовности к паводку, состоялось в областном акимате. Как подчеркнул аким области Нурлан Ногаев, необходимо принять все возможные меры с тем, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации. Тогда не понадобится и героическая борьба с ликвидацией их последствий.