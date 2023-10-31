В ООН заявили о необходимости открытия второго КПП для помощи населению Газы

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Глава отдела финансирования гуманитарной деятельности и мобилизации ресурсов Управления ООН по координации гумвопросов Лиза Дафтен отметила, что поставки помощи через КПП "Рафах" принесли "некоторое облегчение" населению сектора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: kazpravda.kz

Помощь, поступающая через контрольно-пропускной пункт "Рафах", недостаточна для обеспечения населения сектора Газа всем необходимым. Также требуется открыть КПП "Керем-Шалом". Об этом заявила глава отдела финансирования гуманитарной деятельности и мобилизации ресурсов Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Лиза Дафтен на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

"Еще один пункт пропуска в Газу необходим, если мы хотим что-то изменить. "Керем-Шалом" между Израилем и Газой - единственный переход, оборудованный надлежащим образом и способный пропускать существенно большее количество грузовиков", - сказала она.

Дафтен признала, что поставки гуманитарной помощи через КПП "Рафах" принесли "некоторое облегчение" населению Газы. "Однако эти поставки - капля в море по сравнению с объемом потребностей", - отметила представитель ООН.

Она подчеркнула, что всемирная организация призывает все стороны к гуманитарному прекращению огня, которое даст возможность отпустить заложников, пополнить запасы ООН, возобновить оказание помощи на территории сектора Газа.

"Но настанет ли пауза в боевых действиях или нет, я повторяю, что все стороны должны уважать международное гуманитарное право", - добавила Дафтен.

КПП "Керем-Шалом" располагается рядом с одноименным израильским кибуцем у самой границы с сектором Газа и недалеко от границы с Египтом. Через него в мирное время на территорию палестинского анклава поступали различные товары, в том числе топливо.

Ранее стало известно, что гуманитарная помощь в сектор Газа была доставлена за последние восемь дней на 108 грузовиках. Об этом сообщил израильский МИД в соцсети X.

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