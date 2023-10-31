В ООН заявили о необходимости открытия второго КПП для помощи населению Газы

Глава отдела финансирования гуманитарной деятельности и мобилизации ресурсов Управления ООН по координации гумвопросов Лиза Дафтен отметила, что поставки помощи через КПП "Рафах" принесли "некоторое облегчение" населению сектора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
Помощь, поступающая через контрольно-пропускной пункт "Рафах", недостаточна для обеспечения населения сектора Газа всем необходимым. Также требуется открыть КПП "Керем-Шалом". Об этом заявила глава отдела финансирования гуманитарной деятельности и мобилизации ресурсов Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Лиза Дафтен на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.
"Еще один пункт пропуска в Газу необходим, если мы хотим что-то изменить. "Керем-Шалом" между Израилем и Газой - единственный переход, оборудованный надлежащим образом и способный пропускать существенно большее количество грузовиков", - сказала она.
Дафтен признала, что поставки гуманитарной помощи через КПП "Рафах" принесли "некоторое облегчение" населению Газы. "Однако эти поставки - капля в море по сравнению с объемом потребностей", - отметила представитель ООН.
Она подчеркнула, что всемирная организация призывает все стороны к гуманитарному прекращению огня, которое даст возможность отпустить заложников, пополнить запасы ООН, возобновить оказание помощи на территории сектора Газа.
"Но настанет ли пауза в боевых действиях или нет, я повторяю, что все стороны должны уважать международное гуманитарное право", - добавила Дафтен.
КПП "Керем-Шалом" располагается рядом с одноименным израильским кибуцем у самой границы с сектором Газа и недалеко от границы с Египтом. Через него в мирное время на территорию палестинского анклава поступали различные товары, в том числе топливо.
Ранее стало известно, что гуманитарная помощь в сектор Газа была доставлена за последние восемь дней на 108 грузовиках. Об этом сообщил израильский МИД в соцсети X.