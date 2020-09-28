В основе – человеческий капитал

К дистанционке были не готовы

Основной акцент в Послании сделан на потребностях человека, считает председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Батима Мукина. Это означает, что государство принимает меры для развития всех сфер жизни общества. Причем в качестве главного приоритета Президент выделяет социальное благополучие, а прийти к нему в современное время невозможно без совершенствования человеческого капитала, а значит, повышения уровня образования.

Бесспорно, в Казахстане немало делается в образовательной сфере. Но в связи с пандемией коронавируса и переходом большинства школьников и студентов на дистанционное обучение возникли и проблемы. И родители, и учителя, и сами дети сетуют на сложности при проведении занятий посредством официальных электронных платформ.

– Радует, что Президент акцентирует внимание на данной проблеме и дает поручение срочно разработать единую образовательную онлайн-платформу с набором всех функций, необходимых для полноценного учебного процесса. Также поручено повысить заработную плату педагогических работников на 25% с января 2021 года. Таким образом государство создает комфортные условия для сферы образования, – говорит Батима Мукина.

Одними из самых уязвимых оказались малообеспеченные и многодетные семьи. У многих просто нет компьютера, или его не хватает на всех членов семьи. Кто-то не в состоянии оплатить высокоскоростной Интернет. Это одна из актуальных социальных проблем, требующая незамедлительного решения. И здесь Центр поддержки гражданских инициатив как грантодатель при осуществлении социальных проектов не мог остаться в стороне.

– При реализации проекта «Birgemiz: Bilim» выявилось, что у многих сельских детей нет компьютеров и выхода в Интернет, нет современных смарт­фонов. Тогда было решено подарить сельским школьникам ноутбуки для дистанционного обучения из «высвободившихся» из-за пандемии финансов. Так получилось, что из-за введения карантина оказалось невозможным использовать заложенные в бюджеты социальных проектов средства на транспортные расходы, аренду помещений, командировки. И в связи с этим появилась инициатива использовать образовавшуюся экономию для закупа нужной техники для школьников, – рассказала Батима Мукина. – Около 300 учащихся станут обладателями планшетов и ноутбуков. Нужно признать, это стало возможным благодаря поддержке Правительства. Нас очень радует, что мы можем адаптировать наши социальные проекты под реалии жизни.

Директор Ассоциации стипендиатов международной стипендии «Болашак» Лаура Демесинова тоже приводит примеры закупа компьютерной техники в Алматинской области.

По ее мнению, ни одна страна мира не оказалась в полной мере готова к переходу на дистанционное образование. У Казахстана с его огромной территорией и наличием множества школ, отдаленных от региональных цент­ров, тоже возникли проблемы.

– Конечно, были огрехи, но работа ведется, – говорит глава Ассоциации стипендиатов. – Я не специалист в школьном образовании, но по вузовскому вижу, что сентябрь мы начали гораздо лучше, чем заканчивали прошлый учебный год. Вузы переформатировались. Я сама сейчас докторант первого курса Евразийского национального университета имени Гумилева и, в принципе, не чувствую, что недополучаю знания.

Казахстанской, в основном классической программе образования необходимо было одномоментно стать гибкой и развернуться на 180 градусов. Заместитель директора Научно-исследовательского центра «Молодежь», член Ассамблеи народа Казахстана Элина Паули утверждает, что многое удалось сделать благодаря учителям. Педагоги день и ночь сидели в мессенджерах и были связующим звеном между руководством региона, школой и родителями, которые в свою очередь на полгода превратились в наставников для собственных детей.

– Огромную роль сыграл человеческий фактор. С одной стороны, это участники процесса – учителя и дети, которые, несмотря на стресс, необычные и не совсем комфортные условия все-таки справились с переходом на дистанционку. С другой стороны, это несовершенные информационные технологии и плачевное состояние материально-технического оснащения отдельных школ, особенно сельских, – говорит Элина Паули.

Сейчас необходимо привлечь лучших технически подкованных специалистов для создания серьезной информационной сис­темы, которая бы выдержала многотысячное количество пользователей, обладала отличной защитой и была бы легка в использовании, уверена Элина Паули. Также, по ее мнению, должно стать системным обучение цифровым навыкам как детей, так и учителей.

Пора искоренять «академическую нечестность» учеников и равнодушие к ней педагогов. Ведь завтра вчерашний школьник применит «хитрости» в других сферах жизни.

– Нашим центром в этом году проводятся исследования, в рамках которых можно будет выяс­нить отношение молодежи к новой форме обучения. Несмотря на то что дистанционное образование становится одной из популярных образовательных прак­тик, мнение молодых различно. Это касается и эффективности дистанционного обучения. Исследования в ближайшее время будут завершены, их результаты опубликуем, – рассказала замдиректора центра «Молодежь».

Все начинается со школы

Послание Президента затронуло все наиболее важные и проблемные сферы общества. И остается только правильно выполнить поставленные задачи, отмечает Батима Мукина. Тем более Глава государства в очередной раз показал личную готовность к взаимодействию с гражданским сектором в проведении реформ, что свидетельствует об укреплении диалога между обществом и органами власти.

В этом системном программном документе отмечается: государство поддержит так называемые обычные школы, что поможет преодолеть разрыв между городом и селом в сфере образования. Элина Паули, например, окончила лицей для одаренных детей и признает, что крайне редко призерами олимпиад становились ребята из сельских учебных заведений.

– Все основные навыки человек получает в школе, в том числе коммуникативные. Значит, будущее государства формируется именно здесь: это отношение к языку, труду, обществу. Чем выше профессионализм и ответственность педагогов, чем лучше техническое оснащение учебных заведений, тем достойнее окажется результат, – размышляет Элина Паули.

Согласно Посланию, в школах Казахстана вводится новый предмет – основы предпринимательства. Возобновляется работа детских кружков и спортивных секций. Недавно в учебных заведениях были открыты бесплатные шахматные клубы, что Элина Паули считает важным и весьма дальновидным решением. Благодаря шахматам у детей развивается логическое и аналитическое, творческое и абстрактное мышление.

Кружки по робототехнике направлены на технологическое и цифровое развитие навыков. В каждой школе существуют бесплатные спортивные секции, позволяющие улучшать физичес­кие возможности ребенка.

– С недавних пор все чаще слышу об открытии кабинетов дом­бры – это, я думаю, должно дать импульс для культурного роста. Все развивается последовательно и в правильном направлении, возможностей множество. Вопрос только в качестве реализаций этих начинаний на местах, – подчеркивает Элина Паули.

К слову, Научно-исследовательский центр «Молодежь», созданный в 2012 году по поручению Первого Президента

Нурсултана Назарбаева, занимается проведением глубоких исследований процессов, происходящих в молодежной среде, постоянным мониторингом социального самочувствия молодых людей.

В 2020 году, например, будут сделаны пять замеров общественного мнения о проблемах и потребностях молодежи, социальных установках категории NEET, миграционных настроениях среди молодых. Кроме того, эксперты проводят семинары-тренинги в рамках Школы государственной молодежной политики для молодежных ресурсных центров, дискуссии по актуальным вопросам, осуществляют другие интересные проекты.

Учиться на протяжении всей жизни

Сегодня актуальным остается всестороннее развитие личности, расширение кругозора и мировоззрения человека. В Послании Президента не зря обозначен еще один важный аспект – развитие человеческого капитала, так как ни одна отрасль или вид деятельности не может существовать без умственных, творческих и профессиональных умений людей. В XXI веке с появлением небывалых объемов информации и ее разнообразия возникла необходимость совершенствования не только IT-технологий, но и новых навыков, гибкости мышления.

– Несмотря на то что мы впитываем все лучшее, чем живет современный мир, наши традиционные национальные ценностные установки уходят корнями к предкам, жившим на просторах степи и давно высказавшим философские мысли о потенциале человека. К примеру, в идеях Абая Кунанбаева главная ценность – это человек. Причем человек полноценный, стремящийся к добру и благородству, знаниям и просвещению. Абай неоднократно подчеркивал важность саморазвития личности и прогрессивного мышления. Все зависит от самих людей, а условия для нас созданы. Нужно только грамотно ими воспользоваться, – считает Элина Паули.

О важности непрерывного образования в течение всей жизни говорится давно. В Послании же Президент поручил разработать целую Концепцию, в которой нужно предусмотреть активное внед­рение альтернативных вариантов неформального образования, признание результатов самостоятельного обучения, сертификацию профессиональных навыков. Это полноценный комплекс развития будущего интеллектуального потенциала страны. Элина Паули даже сравнила бытующий раньше лозунг «Образование на всю жизнь» с модернизированным в наших реалиях – «Образование через всю жизнь».

– Концепция непрерывного образования – это общемировой тренд, – говорит Лаура Демесинова. – Чтобы быть конкурентоспособным на глобальном рынке, мы должны каждый день работать над собой, что-то дополнительно изучать. Сейчас столько возможностей для открытого образования. Та же Coursera с начала карантина открыла множество бесплатных курсов, то же самое делают лучшие университеты мира. И то, что у нас снова на таком высоком уровне об этом говорится, сильно воодушевляет.

Молодежь сейчас умная, считает девушка, хорошо разбирается в трендах, активно пользуется теми возможностями, которые ей предоставляются. Но порой ее надо подталкивать, направлять, ведь это все-таки достаточно молодые люди, пусть и очень целеустремленные. Таким толчком для многих становится программа «Болашак».

– В Послании я хотела бы особо отметить момент, где Президент говорил о закрытии вузов, «печатающих дипломы». Полностью поддерживаю Главу государства в данном решении. Возможно, это жесткая мера. Но что такое развитие человеческого капитала без качественного образования? Университеты, которые штампуют дипломы, выдают просто бумажку, без последующего трудоустройства, то есть дают ложные надежды тем горе-студентам, кто эти дипломы покупает, – высказывает свою позицию Лаура Демесинова. – Мне очень понравилось, что Президент признал: где-то при закрытии вузов будут препятствия, но он лично готов выяснять и пресекать такие моменты.

Стипендиат программы «Болашак» уверена, что лучше все-таки получать качественное образование, даже если оно будет не высшим, а например, техничес­ким профессиональным. При действительно полноценном и качественном ТиПО у специалис­та будет намного больше шансов трудоустроиться и реализоваться как профессионалу, получить возможность обеспечивать себя и свою семью, чем у того, кто купил липовый диплом.

На вопрос, какие еще пункты Послания зацепили больше всего, Батима Мукина говорит о специальной программе «Аңсаған сәби» и увеличении количества квот на ЭКО в 7 раз. Сколько семей получат шанс иметь детей, ведь это тоже большая социальная проблема! Из-за бесплодия страдает психика людей. Годы ожидания, скандалы, депрессия – все это отражается на семье и, конечно же, на обществе.

– В целом мне в Послании импонирует, что Президент вновь акцентирует внимание на «слышащем государстве». Поднимаются такие вопросы, как выстраивание диалога, – делится мнением Батима Мукина. – Все это, в принципе, говорит об институциональном формировании аппарата «слышащего государства». Позиция про эффективность, обоснованность принятия государственных решений, необходимость реформирования госаппарата подтверждают это.