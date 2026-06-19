Чистая вода для села

В рамках проекта осуществляются строительство и реконструкция водопроводных сетей, прокладка труб различного диаметра, установка водопроводных колодцев и обустройство объектов водоснабжения. На сегодня уже проложено около 30 км сетей и установлено 150 колодцев. Предусмотрена и полная замена устаревших коммуникаций, что позволит сущест­венно повысить надежность системы и снизить потери воды.

После завершения работ доступ к качественной питьевой воде получат около 7 тыс. жителей. Для сельской местности такие проекты имеют особое значение, поскольку напрямую влияют на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, состояние здоровья людей и общий уровень жизни.

Особое внимание уделяется качест­ву выполняемых работ и соблюдению строительных стандартов. Использование новых материалов и современных технологий позволит обеспечить долгосрочную эксплуатацию системы водоснабжения и бесперебойную подачу воды потребителям.

Реализация подобных проектов соответствует стратегическим задачам по сокращению различий между городом и селом и созданию комфортных условий проживания для жителей регионов.