Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане

Предстоящий четырехконтинентальный турнир, который пройдет в столице с 9 по 14 февраля 2027 года, соберет на льду Астаны сильнейших фигуристов планеты, представляющих Азию, Северную и Южную Америки, Африку и Океанию. Для мирового фигурного катания этот чемпионат является стратегическим аналогом первенства Европы, и проведение его в нашей респуб­лике подчеркивает возросший авторитет отечественной школы на глобальной арене.

В Международном союзе конькобежцев напомнили, что Казахстан уже имеет солидный и успешный опыт организации крупных комплексных стартов – зимних Азиатских игр 2011 года и всемирной зимней Универсиа­ды 2017 года, в программу которых также входили ледовые дисцип­лины. Однако проведение отдельного, самостоятельного чемпио­ната под эгидой ISU выводит спортивную инфраструктуру столицы на принципиально новый уровень.

Президент ISU Чжэ Ель Ким особо отметил, что выбор Астаны в качестве места проведения турнира продиктован колоссальным ростом зрительского интереса к зимним видам спорта в регионе. «Мы рады впервые провести чемпионат четырех континентов по фигурному катанию в Казахстане. Это прекрасная возможность для болельщиков Цент­ральной Азии увидеть соревнования мирового уровня и наблюдать за выступлениями своих кумиров вживую. Интерес к фигурному катанию в Казахстане вышел на новый уровень. Мы уверены, что Астана станет отличной площадкой для спортсменов, болельщиков и всех участников чемпионата», – подчеркнул глава международной федерации.

Новость из Тенерифе вызвала особый эмоциональный подъем у лидера нашей сборной – действую­щего олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова. Напомним, что на недавних зимних Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо наш спортсмен сотворил грандиозную сенсацию, завоевав золотую медаль в мужском одиночном катании. В истории независимого Казахстана это вторая олимпийская награда в данном виде спорта после легендарной бронзы Дениса Тена в Сочи-2014.

Теперь у триумфатора Милана появится уникальный шанс защитить свой титул чемпиона четырех континентов, который он выигрывал в 2025 году. Кроме этого, он является сереб­ряным призером чемпионата мира (2025), серебряным (2024) и бронзовым (2023) призером Cup of China, бронзовым призером Азиатских игр (2025), а также серебряным призером чемпионата мира среди юнио­ров (2022).

«Честно говоря, я прыгаю от радости. Это огромная победа для меня и для всего Казахстана. Много лет я мечтал о том, чтобы чемпионат ISU состоялся в моей родной стране, и я вне себя от счастья, что эта мечта наконец сбылась. После моей победы на Олимпийских играх популярность фигурного катания в Казахстане значительно возросла, и мне очень хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранилась. Буду усердно тренироваться к предстоящему сезону и надеюсь, что этот чемпионат четырех континентов ISU подарит болельщикам незабываемые моменты и надолго останется в их памяти», – поделился эмоциями Михаил Шайдоров.

Казахстан продолжает бережно хранить традиции фигурного катания: ежегодно в нашей стране проводится международный турнир «Мемориал Дениса Тена», ставший важной вехой для молодых фигуристов. Проведение взрослого чемпионата четырех континентов в 2027 году – логичное продолжение этой системной работы и мощный импульс для нового поколения казахстанских спортсменов.

Добавим, что подготовку к историческому домашнему старту наши фигуристы начнут уже в ближайшие месяцы. Новый международный сезон среди взрослых начнется осенью с этапа Гран-при во французском Анже, который запланирован на период с 23 по 25 октября.