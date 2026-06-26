Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Кошкарбек Тусипов
Наша страна примет одно из самых престижных и масштабных соревнований мирового спортивного календаря. Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил, что в 2027 году Астана станет хозяйкой чемпионата четырех континентов по фигурному катанию. Историческое для нашей страны решение было принято на 60-м очередном конгрессе ISU, который прошел на испанском острове Тенерифе. Ранее Центрально-Азиатский регион никогда не принимал турниры по фигурному катанию столь высокого международного статуса.