ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили

Следствием установлено, что в период с 2022-2024 годы трое граждан Казахстана создав организованную преступную группу, разработали схему по оформлению заведомо безвозвратных кредитов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру

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Для реализации задуманного, они привлекали граждан к получению банковских займов на покупку автомобилей, которые в дальнейшем злоумышленниками продавались, а полученные деньги тратились на собственные нужды. Кроме того, участниками этой группы использовалась еще одна мошенническая схема, связанная с оформлением банковских займов на фактически несуществующие автомобили.

Для этого вымышленные транспортные средства незаконно регистрировались в «СпецЦОНе» г.Алматы как якобы прибывшие из Кыргызстана, после чего для их покупки на третьих лиц в банках второго уровня оформлялись кредиты.

Полученные таким образом деньги соучастники также использовали в личных целях. В результате противоправных действий двум финансовым организациям и 77 потерпевшим причинён ущерб на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге.

Расследование в отношении двух членов преступной группы завершено, уголовное дело направлено в суд. Третий участник после совершения преступлений от органов следствия скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий он был установлен и задержан на территории Кыргызской Республики, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.

В настоящее время злоумышленник водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, с конфискацией имущества.