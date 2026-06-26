Тимур Турлов назвал три ключевых преимущества Казахстана

Общество

Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов после прогулки по Алматы поделился размышлениями о преимуществах Казахстана, выделив молодость населения, устойчивый экономический рост и высокий предпринимательский потенциал страны

Фото: facebook.com/tmrturlov

Председатель совета директоров Freedom Holding Corp. Тимур Турлов опубликовал в соцсетях пост, в котором рассказал о впечатлениях от воскресного дня, проведенного в Алматы во время дороги по пути из Японии в Бельгию, сообщает Kazpravda.kz 

По словам предпринимателя, прогулка вдоль реки стала поводом задуматься о сильных сторонах Казахстана и перспективах его дальнейшего развития.

«После хорошей прогулки вдоль речки в выходной всегда заряжаешься позитивом. В такой момент хочется напомнить себе и всем окружающим, почему нам повезло жить именно в нашей стране и именно в эти непростые времена!», — написал Турлов.

Первым преимуществом Казахстана бизнесмен назвал молодость населения. По его словам, в стране по-прежнему сохраняются традиции создания больших семей, а большое количество детей является важным фактором развития государства.

«Казахстан — молодая страна. Здесь все еще сравнительно рано выходят замуж, семьи большие, очень много детей. И много детей иметь круто. Такого в самых богатых странах и в странах нашего благосостояния уже почти не встретить. Это круто, потому что у нас много энергии, желания что-то менять, строить бизнес, работать, осваивать новые профессии и технологии. Это супер крутой актив, на самом деле. И нужно много попутешествовать, чтобы это четко увидеть», — отметил предприниматель.

Вторым важным преимуществом страны Турлов считает устойчивый экономический рост. Он подчеркнул, что Казахстан демонстрирует высокие темпы развития, а также активно инвестирует в образование и человеческий капитал.

«Казахстан — богатый. По ППС ВВП на душу населения мы уже богаче, чем Турция, Греция, Китай. В 2025 году мы обогнали Россию по ВВП. Впервые. Еще мы растем сильно быстрее, чем большинство соседей по среднему доходу. Сильно быстрее, до 5–6%, когда мир, скорее, 2–3%. А это значит, что мы и наши дети получают доступ к современным технологиям, знаниям и партнерствам уже быстрее, чем большинство стран мира. Я вижу, что спрос на высшее образование, на доступ к ИИ в моей стране остается структурно очень высоким. Государство сейчас тоже вливает в образование рекордную долю расходов с момента независимости. Человеческий капитал реально растет, каждое следующее поколение будет создавать ценность эффективнее, а значит мы продолжим богатеть», — написал он.

Третьим фактором, который, по мнению бизнесмена, способствует развитию страны, является предпринимательский дух казахстанцев и их открытость к новым технологиям.

«Мы — нация технооптимистов и предпринимателей. Мы не боимся брать на себя ответственность и рисковать. Мы уже понимаем, что возможно, и часто не согласны на меньшее. И мы — воины, которые умеют преодолевать все сложности, неизбежно появляющиеся на нехоженых тропах. Когда ты даешь людям конструктивную свободу и честные правила игры, возможность хорошо заработать, создав что-то большое, люди творят магию. И я нигде еще не встречал такой концентрации крутых технопредпринимателей, как появилось в Казахстане буквально за последние годы. Думаю, это часть среды, приоритетов с самого верха и культуры, которая есть в нашем степном воздухе. И всегда была», — заключил Турлов.

#экономика #бизнес #ВВП #Тимур Турлов

Популярное

Все
Нацелены на расширение взаимодействия
Выручили проливные дожди
Инвестиции в АПК
Место встреч, прогулок и открытий
Неиспользуемые земли возвращены
Вечная классика – он и она
Восхитила Степь талантами
Ак-Ирий: прикоснуться к истории
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Как Иван Башич прославляет «Астану»
Море в миниатюре
Как рождаются куклы с характером
Беспорядок как часть взросления
Эта «Хонда» из Гонконга...
Ни грамма химии
Когда дом перестает быть безопасным
И первый бал, и тот самый рассвет
Главное в любом деле – начать
Курс на Нагою
Гвардейцы говорят по-казахски
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Когда спадет жара в Казахстане
Самый действенный метод воспитания
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана
Международный день йоги отметили в Астане
Мировой производитель дождевальных машин локализует производство в Казахстане
День медработника: названы лучшие стационары и поликлиники Казахстана
Модернизация автомобильных пунктов пропуска продолжается
Тактические учения: где и когда ограничат движение в Астане
На предприятиях «Казахмыса» провели работы по благоустройству территорий
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области

Читайте также

Захватывающим испытанием на сборе молодежи «Айбын» стала во…
Полицейский, который успешно совмещает службу, сцену и спорт
Родитель по призванию
Школа будущих лидеров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]