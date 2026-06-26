Тимур Турлов назвал три ключевых преимущества Казахстана

Фото: facebook.com/tmrturlov

Председатель совета директоров Freedom Holding Corp. Тимур Турлов опубликовал в соцсетях пост, в котором рассказал о впечатлениях от воскресного дня, проведенного в Алматы во время дороги по пути из Японии в Бельгию, сообщает Kazpravda.kz

По словам предпринимателя, прогулка вдоль реки стала поводом задуматься о сильных сторонах Казахстана и перспективах его дальнейшего развития.

«После хорошей прогулки вдоль речки в выходной всегда заряжаешься позитивом. В такой момент хочется напомнить себе и всем окружающим, почему нам повезло жить именно в нашей стране и именно в эти непростые времена!», — написал Турлов.

Первым преимуществом Казахстана бизнесмен назвал молодость населения. По его словам, в стране по-прежнему сохраняются традиции создания больших семей, а большое количество детей является важным фактором развития государства.

«Казахстан — молодая страна. Здесь все еще сравнительно рано выходят замуж, семьи большие, очень много детей. И много детей иметь круто. Такого в самых богатых странах и в странах нашего благосостояния уже почти не встретить. Это круто, потому что у нас много энергии, желания что-то менять, строить бизнес, работать, осваивать новые профессии и технологии. Это супер крутой актив, на самом деле. И нужно много попутешествовать, чтобы это четко увидеть», — отметил предприниматель.

Вторым важным преимуществом страны Турлов считает устойчивый экономический рост. Он подчеркнул, что Казахстан демонстрирует высокие темпы развития, а также активно инвестирует в образование и человеческий капитал.

«Казахстан — богатый. По ППС ВВП на душу населения мы уже богаче, чем Турция, Греция, Китай. В 2025 году мы обогнали Россию по ВВП. Впервые. Еще мы растем сильно быстрее, чем большинство соседей по среднему доходу. Сильно быстрее, до 5–6%, когда мир, скорее, 2–3%. А это значит, что мы и наши дети получают доступ к современным технологиям, знаниям и партнерствам уже быстрее, чем большинство стран мира. Я вижу, что спрос на высшее образование, на доступ к ИИ в моей стране остается структурно очень высоким. Государство сейчас тоже вливает в образование рекордную долю расходов с момента независимости. Человеческий капитал реально растет, каждое следующее поколение будет создавать ценность эффективнее, а значит мы продолжим богатеть», — написал он.

Третьим фактором, который, по мнению бизнесмена, способствует развитию страны, является предпринимательский дух казахстанцев и их открытость к новым технологиям.