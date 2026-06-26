История ожила в «цифре»

Цифровизация
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В селе Новоишимское райо­на им. Г. Мусрепова­ Северо-­Казахстанской области начал работу первый в Казах­стане цифровой музей. Уникальное пространство объе­динило историческое наследие региона с искусственным интеллектом, интерактивными технологиями и современными мультимедийными решениями, открыв для посетителей совершенно новый формат знакомства с прошлым.

фото акимата СКО

Современные цифровые технологии здесь стали проводником в историю. Вместо привычных витрин – интерактивные экспозиции, мультимедийные панели и интеллектуальные сервисы, которые позволяют не просто увидеть экспонаты, а буквально погрузиться в события прошлых лет. Благодаря использованию искусст­венного интеллекта и цифровых решений музей делает историко-культурное наследие Северо-Казахстанской области более доступным, наглядным и интересным для посетителей любого возраста.

Открытие музея стало очередным подтверждением того, что СКО остается одним из лидеров цифровой трансформации страны. Именно здесь одной из первых в Казахстане начали создавать IT-центры в сельских населенных пунк­тах, благодаря чему школьники получили возможность изучать программирование, робототехнику и современные технологии, не уступая своим городским сверстникам.

Сегодня в регионе успешно работают 10 районных и три сельских IT-центра, а развитие цифровой инфраструктуры и образовательных проектов в сфере информационных технологий продолжается. Новый цифровой музей стал ярким примером того, как инновации помогают не только строить будущее, но и бережно сохранять прошлое.

#СКО #цифровизация #история #ИИ #цифровой музей

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