Село, которое растет

Там, где начинается день

Село только просыпается, а рынок уже давно на ногах. Еще не успело подняться высоко июньское солнце, а над торговыми рядами висит привычный гул голосов. Скрипят тележки, хлопают дверцы стареньких грузовиков, продавцы раскладывают товар, а покупатели, внимательно присматриваясь, выбирают самые свежие овощи.

Именно с рынка лучше всего начинать знакомство с Аксу – административным центром Сайрамского района, потому что он не просто место торговли. Это своеобразный барометр жизни большого села, где сразу видно, чем живут люди, как развивается экономика и какие надежды связывают жители с будущим.

На прилавках – преимущественно местная продукция. Огурцы, томаты, болгарский перец, зелень, абрикосы, черешня. Большая часть овощей и фруктов попадает сюда прямо с полей и садов соседних аулов.

За одним из рядов покупателей встречает Мархаба Мариханова. На рынке она работает почти 30 лет и за эти годы видела разные времена – и сложные девяностые, и периоды бурного роста.

– Местное всегда лучше берут, – говорит она, ловко взвешивая помидоры. – Люди первым делом спрашивают: «Местные?» У них и вкус другой, и цена доступнее.

На соседнем прилавке появляется молодой предприниматель Ислам Розакулов. Он только что привез очередную партию горячих лепешек.

Воздух моментально наполняется запахом свежей выпечки.

– Патир, тандырные лепешки, домашний хлеб, – перечисляет он. – Четыре семьи у нас этим занимаются. Я развожу по рынкам. Только здесь за день больше двухсот лепешек продаем.

Покупатели долго не раздумывают. Горячий хлеб разбирают буквально на глазах.

Рядом торгует выпечкой Лейла Кочкарова.

– Люди стали требовательнее, – улыбается женщина. – Уже не просто хлеб покупают, а спрашивают состав, качество, свежесть. Это хороший знак. Значит, жить стали лучше.

Рынок шумит, торгуется, обсуж­дает последние новости. Здесь встречаются фермеры, предприниматели, водители, учителя и пенсионеры. И постепенно становится понятно: современный Аксу давно перестал быть исключительно сельскохозяйственным селением.

Парка второе рождение

От рынка дорога ведет в центр села. По пути трудно не обратить внимание на чистоту улиц. Подметенные тротуары, свежевыкрашенные бордюры, аккуратные газоны, молодые деревья.

Еще несколько лет назад жители нередко жаловались на благоустройство. Сегодня ситуация заметно изменилась.

Аким Аксукентского сельского округа Мурат Оразбаев объясняет это тем, что раньше освещение, озеленение и содержание улиц ежегодно передавались разным подрядчикам через конкурсы государственных закупок. Сейчас создано коммунальное предприятие «Көрікті Сайрам». У него собственная техника, специалисты и ответственность за результат.

За разговором мы проезжаем мимо производственной базы коммунальщиков. На площадке стоят тракторы, поливочные машины и спецтехника для уборки.

– Теперь все под рукой, – пояс­няет Мурат Оразбаев. – Нужно убрать снег – техника есть. Полить деревья – тоже есть. Порядок поддерживается постоянно.

Символом этих перемен стал Центральный парк Аксу. Трудно поверить, что когда-то здесь находился колхозный сад площадью почти 100 га. Позже на его месте появился дендропарк, а затем территория постепенно сокращалась.

Сегодня от прежних масштабов осталось всего 9 га. Но именно они стали одним из самых популярных общественных пространств района.

После глобальной реконструкции парк буквально преобразился. В центре бьет фонтан. По аллеям гуляют молодые мамы с колясками. Детвора осаждает аттракционы. Подростки фотографируются возле декоративных конструкций.

На создание нового общественного пространства инвесторы направили около 675 млн тенге, подарив сельчанам отличное

место для отдыха.

Пенсионер Юсупжан Нартаев приходит сюда каждый раз, когда приезжает навестить детей и внуков.

– Раньше парк был совсем другим, – говорит аксакал, неспешно прогуливаясь по аллее. – Если честно, приходить сюда особого желания не было. Сейчас совсем другое дело. Чисто, красиво. Детей много.

Он задерживается возле мемориального комплекса. Здесь установлены бюсты четырех Героев Советского Союза – уроженцев района. Рядом мемориалы воинам-«афганцам», ликвидаторам Чернобыльской аварии, участникам боевых действий на таджикско-афганской границе.

– Внуков обязательно сюда привожу, – говорит Юсупжан-ага. – Они должны знать историю своей земли.

Потом он показывает монумент с большой картой Казахстана, установленный в парке.

– Вот здесь рассказываю им, какая у нас огромная страна, сколько народов живут вместе. Такие места нужны не только для отдыха, но и для воспитания.

«За линией»: от буржуек до современных скверов

Совсем другой ритм жизни царит в микрорайоне, который местные называют просто – «За линией». Название сохранилось еще с советских времен, когда за железнодорожными путями начали строить жилье для работников завода «Манкентсельмаш». Это было крупнейшее предприятие – число сотрудников доходило до 6 тыс. человек. Для рабочих и специалистов построили микрорайон городского типа.

Так появился огромный жилой массив, где сегодня проживают около 20 тыс. человек – фактически половина населения Аксу.

Однако старожилы хорошо помнят 90-е годы, ставшие настоя­щим испытанием для жителей многоэтажек. После остановки завода перестала работать котельная, обогревающая дома, детсады и школу. Люди спасались как могли.

– Когда-то здесь была совсем другая атмосфера, – вспоминает местный житель Болат Салыбеков. – Буржуйки стояли почти в каждой квартире, из форточек трубы торчали. Сегодня картина совершенно иная. Посмот­рите вокруг: сквер, освещение, спортплощадки. Район буквально ожил, вокруг чистота и порядок.

Во дворах появились спортивные площадки и тренажеры. На месте старых гаражей разбит уютный сквер. По дорожкам ездят дети на велосипедах, а пожилые жители отдыхают на лавочках.

– Две первые многоэтажки готовятся к реконструкции, – добавляет Мурат Оразбаев. – Их впервые в истории нашего села включили в программу модернизации ЖКХ. Этим домам по 50–60 лет, и все они не знали ни одного капитального ремонта. Теперь, надеюсь, лед тронулся, и постепенно их обновят.

Мусор стал источником дохода

У микрорайона есть и другая примечательная история – борьба с мусором. Одним из тех, кто решил изменить ситуацию, стал несколько лет назад Владислав Голярко. Буквально под окнами его двухэтажки находилась мусорная площадка. Контейнеров для сбора ТБО в то время в селе не было, отходы складировали на площадку.

– Мухи, крысы, запахи, – вспоминает Владислав Голярко. – Терпеть это было невозможно.

Так появилась идея раздельного сбора отходов. Доходы от продажи вторсырья направлялись на благоустройство домов: установили двери в подъездах, окна, привели в порядок лестничные клетки и придомовую территорию. Постепенно жители увидели результат и начали активно поддерживать инициативу.

Сегодня Владислав руководит собственным предприятием по сбору и сортировке вторсырья. Экоактивист и волонтер стал победителем экологического реа­лити-шоу Eco-Meken, выиграв главный грант в размере 10 млн тенге на развитие своего бизнеса по сбору вторичного сырья. Он обеспечил работой больше десятка односельчан, занимающихся сортировкой и упаковкой отходов, которые покупает у жителей окрестных сел.

На площадке аккуратно сложены кипы пластика, картона, полиэтилена, алюминиевых банок и других материалов, которые идут на дальнейшую переработку.

– Главное – заинтересовать человека сортировать ТБО, – уверен Владислав. – Когда он видит реальную пользу, отношение к отходам меняется.

Соки едут в Китай

Если рынок остается сердцем Аксу, то промышленность постепенно становится его новой опорой. В сельском округе работают десятки предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в основном переработкой сельскохозяйственной продукции.

Здесь выпускают молочную и мясную продукцию, соки, напитки, растительное масло, строительные материалы и изделия из пластика. В индустриальной зоне площадью более 100 га работают около 60 предприятий малого и среднего бизнеса. Появились логистические объекты, производство санитарной продукции и даже завод по сборке сельскохозяйственной техники.

В цехах компании «Наурыз-5» шумят автоматизированные линии. По конвейеру движутся банки с соками, а сотрудники готовят первую экспортную партию продукции в Китай.

Мамула Назарова работает здесь уже четвертый год.

– Каждый день новый ассортимент выпускаем, – поясняет моя собеседница. – Работа интересная, зарплата хорошая.

Предприятие перерабатывает местные овощи, ягоды и фрукты. После прошлогоднего участия в выс­тавке в Шанхае китайские парт­неры заинтересовались продукцией компании. И вот результат: 21 тонна натуральных соков готовится к отправке в Поднебесную. И это только начало, уверен директор ТОО «Нау­рыз-5» Джурат Игамбеков.

– Обычно для выпуска такого объема готовой продукции требуется более ста работников, – рассказывает Джурат Игамбеков. – У нас же справляются 20, потому что все автоматизировано.

Энергия для будущего

Впрочем, у промышленного рос­та есть свои ограничения. Главное из них – нехватка энергетических мощностей. Некоторые предприя­тия уже сталкиваются с проблемами подключения к сетям.

Поэтому большие надежды в районе связывают со строительством парогазовой установки мощностью 1 000 МВт. Проект реализуется по поручению Главы государства и направлен на обеспечение надежного функ­ционирования национальной электрической сети.

Объект включает четыре газовые турбины, четыре котла-утилизатора и две паровые турбины общей мощностью 1 000 МВт. На стройплощадке сегодня работают более тысячи человек и около 150 единиц техники.

Идет монтаж каркасов зданий, установка металлоконструкций, обшивка стен и другая работа. После ввода объекта дефицит электроэнергии должен остаться в прошлом.

Здесь хочется жить!

Аксу продолжает расти. Завершается реконструкция проспекта Астана. Идет подготовка к строительству нового автомобильного моста через железнодорожные пути рядом с пешеходным. Появится также вторая полоса у существующего путепровода, что позволит избавить село от пробок.

– Проекты уже согласованы с КТЖ, – говорит Мурат Оразбаев. – Новый мост поможет разгрузить транспортный поток и избавить жителей от постоянных заторов. Особенно важно это в связи с переносом административно-делового центра за линию. Здесь уже построена новая поликлиника, сюда переехало районное управление образования. В ближайшие годы переместятся все государственные учреждения.

Преобразилась привокзальная площадь. Развивается социальная инфраструктура. В Аксу работают десять школ и пять колледжей. По словам местных властей, проб­лема с местами в детских садах давно решена. Для населенного пункта с почти сорокатысячным населением это серьезное достижение.

Более полувека живет в Аксу Ирина Притула. Она хорошо помнит времена, когда многие семьи покидали родные места. Помнит очереди в детские сады, закрытие предприятий, безденежье 90-х. И поэтому сегодняшние перемены оценивает особенно объективно.

– Конечно, проблем хватает, – говорит Ирина. – Машин стало очень много. Дороги перегружены. Но если сравнивать с тем, что было раньше, изменения огромные.

Она показывает на ухоженную улицу, обращая внимание на чистоту и обилие зелени.

– Бизнес развивается, – отмечает Ирина Притула. – Детские центры открываются. Молодежь остается жить в родном селе. Я вообще родилась в Кургане. Но родиной считаю именно Аксу. Здесь какая-то особая атмосфера. Не знаю, как объяснить. Наверное, люди такие.

Именно эта мысль остается главной после знакомства с селом. Можно говорить о новых мостах, индустриальных зонах, инвестициях, парках и предприятиях. Можно перечислять проекты и миллионы тенге, вложенные в благоустройство. Но главное богатство Аксу – люди. Те, кто пережил распад крупных предприятий и трудности 90-х. Те, кто не уехал, а продолжал работать. Те, кто выращивает овощи, печет хлеб, открывает новые производства, благоустраивает дворы, учит детей и строит планы на будущее.

Поэтому сегодня Аксу – это уже не просто крупное село. Это территория роста, где сельские традиции сочетаются с современной экономикой, а вера людей в собственные силы постепенно превращается в новые дороги, предприятия, парки и кварталы.