К концу 2027 года планируется подключить еще 3 тыс. сел к высокоскоростному интернету

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из 6 179 населенных пунктов Казахстана связью обеспечены 119 городов и 4 906 сел, из которых 2 724 подключены по технологии 3G, а 2 182 — по 4G. Фиксированный доступ к интернету имеется в 1 902 селах (ADSL) и 2 654 селах (ВОЛС), соообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

К концу 2027 года планируется подключить еще 3 тыс. сел к высокоскоростному интернету. Дополнительно 504 удаленных населенных пунктов планируется подключить к сети с использованием спутниковых технологий. Из них 176 уже обеспечены связью через KazSat, а до конца 2025 года еще 328 сел будут подключены через OneWeb.

В июне 2025 года подписано соглашение со Starlink, который с 13 августа официально начал предоставлять услуги в Казахстане. Сегодня спутниковый интернет Starlink работает более чем в 1,7 тыс. сельских школах.

В целом, в 2025–2027 годах более 3 тыс. сельских населенных пунктов будут подключены к высокоскоростному интернету.