фото с сайта akorda.kz

С чего начинается Родина

Инициатива ряда экспертов и общественников о необходимости принятия такого концептуального документа в сфере внутренней политики была поддержана Главой государства на IV заседании Национального курултая в Бурабае. В течение более полугода Администрацией Президента на различных диалоговых площадках организовывались дискуссии с участием членов Национального курултая, экспертов, представителей общественных и научных организаций. Итогом этой большой работы стал подписанный 5 ноября Президентом

Касым-Жомартом Токаевым Указ «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан».

Государственный советник РК Ерлан Карин отметил: «Подписанный указ в первую очередь предназначен для госорганов, чтобы скоординировать и систематизировать работу в сфере внутренней политики. Вместе с тем это даст обществу не только более четкое понимание идейных смыслов проводимой госполитики, но и определенных контуров образа будущего страны».

Другими словами, этот концептуальный документ направлен на консолидацию общества и укрепление государственных институтов в условиях глобальной нестабильности. Ведь совокупность этих сложных дефиниций в обществе часто называют одним простым словом – патриотизм.

Концепции реализации на государственном уровне этого понятия, в которое каждый гражданин вкладывает собственный сакральный смысл, имеются, пожалуй, в любой стране. Именно это видение и сплачивает гражданское общество в единую нацию, со школьной скамьи формируя своеобразный кодекс патриота и гражданина.

Эксперты, комментируя в эти дни положения принятой доктри­ны, все чаще отмечают: политические реформы в Казахстане обретают содержательную глубину. Укрепление государственных институтов в этом смыс­ле – это не просто корректировка механизмов управления. Это ответ на фундаментальные вопросы «Кто мы?», «Куда идем?» и «На каких ценностях строим будущее?» Простыми словами: это четкое и понятное объяснение, в чем конкретно выражается любовь и уважение к Родине.

– Для общества появляется возможность лучше понимать, на чем стоит государственная политика, – отмечает политолог, член Президентского молодежного кадрового резерва набора 2025 года Адиль Сейфуллин. – Справедливость, открытость, ответственность – не новые слова. Но впервые они закреплены как ориентиры, связанные с конкретной институциональной логикой. Внутренняя политика здесь понимается как фундамент. Как то, что определяет качество диалога между государством и гражданами, уровень доверия, способность адаптироваться к переменам. Теперь этот документ станет рабочим инструментом, и, вероятно, мы получим гораздо более понятную модель управления, общество, которое понимает, на что опирается политика. И как следствие – более стабильный и прогнозируемый курс.

Зачем нужна концепция?

За годы независимости Казах­стан­ прошел путь масштабных реформ и преобразований, одним из важнейших этапов на этом пути стала конституционная реформа 2022 года, перераспределившая полномочия между ветвями власти и заложившая основы политической системы, наиболее полно соответствую­щей современным реалиям. Параллельно начат переход к новой экономической модели, формируется новая общественная культура. Эти меры направлены на повышение уровня жизни граждан, укрепление лидерских позиций Казахстана в регионе и усиление его роли на международной арене.

Нельзя забывать и о значительных преобразованиях в гуманитарной сфере. Мир сталкивается с глубокими трансформациями – от геополитических и климатических до технологических и демографических. Масштабная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта меняют социальную ткань общества.

В этих условиях перед внут­ренней политикой страны стоит двойная задача: с одной стороны – обеспечить адаптацию к новым вызовам, с другой – выстроить эффективную модель взаимодействия государства и общества. Поэтому новый документ, утверж­денный Президентом, призван стать основой для формирования общего видения будущего страны, места в нем каждого казахстанца, понимания личной гражданской ответственности перед государством и своими согражданами.

Один из разработчиков документа, политолог Марат Шибутов, на вопрос, зачем же нужна эта доктрина внутренней политики, отвечает несколькими тезисами.

Первый – систематизация знания: необходим один документ, охватывающий все сферы. Второй – единообразие политики: единый документ позволит избежать разночтений. Третий – преемственность политики.

Кроме того, по мнению эксперта, концепция устанавливает понятные правила игры для всех.

– Надо понимать, что хотя этот документ прежде всего предназначен для государства, но он работает и для общества, которое может указывать чиновникам, какие ценности они должны продвигать, да и само их лучше узнает. А то ведь у нас появляются люди, которые то светский характер государства отрицают, то республиканский строй, то права человека, – считает Марат Шибутов. – Эта декларация – и для внешних партнеров. Важно в эпоху фейков и вранья показывать, чего мы придерживаемся и что у нас в политике господствует. Если говорить о том, чем наполнен документ, то фактически в доступной и развернутой форме показано, как нам реализовать на практике конституционные ценности, прежде всего права человека и основы конституционного строя.

Выстроить архитектуру доверия

Большое значение в документе уделено укреплению архитектуры доверия в государстве, выстроенной не на лозунгах, а на системной работе.

В этом смысле концепция устанавливает принцип институцио­нальной преемственности, указывает на необходимость укреп­ления государственных институтов при сохранении механизмов обратной связи с обществом. Это означает развитие эффективных форм взаи­модействия между государством и гражданами, включая цифровые платформы, общественные советы и инициативные группы.

Особое внимание уделено формированию единого гражданского пространства, основанного на уважении к культурному многообра­зию, исторической памяти и общенациональным интересам. Это направление можно назвать фундаментом для устойчивого диалога между регионами, этносами и социальными группами.

Документ гарантирует поддерж­ку институтов демократии и правопорядка. Он подчеркивает важность укреп­ления правовых механизмов, прозрачности и подотчетности государственных органов. Это включает модернизацию судебной системы, усиление антикоррупционной политики и повышение качества госуслуг.

Таким образом, по мнению главного научного сотрудника КИСИ при Президенте РК Айгуль­ Забировой, из абстракт­ных понятий эти ценности превращаются в живые практики государственной и общественной жизни.

– «Слышащее государство» предполагает, что власть не просто распоряжается, а учитывает мнение, что усиливает доверие и легитимность. «Разные мнения – единая нация» подчеркивает важность плюрализма и при этом – национального единства, что очень важно для многонационального Казахстана. Четкая институциональная модель «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подот­четное Правительство» стала сигналом реформирования власти, усиления парламентской роли и ответственности Правительства, – комментирует эксперт.

Особое внимание в документе уделено человеческому измерению политики.

– Принципы «Адал азамат» и «Таза Қазақстан» – о человеке честном, трудолюбивом и открытом к диалогу. Здесь нет новой морали, а подтверждается то, что всегда было опорой казахстанского общества, а именно внутренняя честность, уважение к труду и стремление к порядку. Эти принципы не требуют единомыслия, они создают пространство для сотрудничества. Новый общественный договор строится на том, что государство отвечает за закон и справедливость, а граждане ответственны за инициативу, взаимное доверие и готовность участвовать в переменах, – считает Айгуль Забирова.

Здесь и рождается подлинное партнерство, когда общество не наблюдает, а действует вместе с государством.