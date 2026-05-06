Ряд силовиков награждены госнаградами РК

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Указом Президента Республики Казахстан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка награждены:

орденом «Даңқ» I степени

Сексембаев Марат Исламханович – прокурор Костанайской области;

орденом «Даңқ» II степени

Секенов Дастан Абдикадырович  – главный военный прокурор

Тореханов Роман Алмаханович – заместитель начальника Службы государственной охраны – начальник Службы охраны Президента

Шекарбеков Сакентай Амантаевич – командующий региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии Министерства внутренних дел;

орденом «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова

Омарбеков Айткурман Жоламанович – заместитель начальника Службы государственной охраны – командующий Силами особого назначения

Спанов Иса Калиевич – заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности;

орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы

Алашов Бақытжан Алашұлы – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Булегенов Ержан Ергалиевич – руководитель Департамента экономических расследований по области Абай Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Дарменов Ренат Есенкельдынович – начальник департамента Министерства обороны

Долбышева Татьяна Сергеевна – инспектор Департамента полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел

Жаншин Жанболат Жаскайратович – первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Ибраев Берик Мухаметжанович – начальник центра Службы Комитета национальной безопасности

Керимбаев Даурен Темиргалиевич – заместитель начальника департамента Службы государственной охраны

Кусаинов Жаркын Куанышевич – начальник департамента Генеральной прокуратуры

Мирошниченко Виталий Викторович – заместитель командира отряда Департамента полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел

Өмірбекұлы Руслан – первый заместитель начальника Управления полиции города Усть-Каменогорска Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел

Рыспаев Нияз Канатович – первый заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел

Тарыбаев Тимур Багдатович – заместитель начальника департамента Службы Комитета национальной безопасности

Токанов Арман Кумарович – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Тюмелиев Еркин Амангельдиевич – руководитель Департамента экономических расследований по области Жетісу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Федорченко Дмитрий Юрьевич – начальник штаба главного управления вооружения Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан

Хайрушев Данияр Жумагалиевич – первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан

Шакенов Нурлан Нурмухаметович – руководитель управления Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева

Мұхтархан Медет Мұхтарханұлы – сержант войсковой части 10810 Министерства обороны

Таукебаев Галымжан Таласбекович – сержант Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;

медалью «Ерлігі үшін»

Бильтанов Ербулан Закирович – начальник группы Пограничного управления по району Маканчи Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по области Абай

Капанов Канат Манарбекович – водитель-сотрудник пожарной части № 3 Управления по чрезвычайным ситуациям города Усть-Каменогорска Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям

Қабиев Асан Нұрболатұлы – полицейский Управления специализированной службы охраны Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел

Лиясканов Бакытбек Кажыханович – старший криминалист Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел

Солтанғали Азамат Жомартұлы – командир отделения специализированной пожарной части № 2 Отдела по чрезвычайным ситуациям Талгарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»

Байзаков Абзал Бауржанович – старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области

Дюсембаев Тимур Болатбекович – заместитель командира авиационной эскадрильи воинской части 3656 Национальной гвардии Министерства внутренних дел

Козыбаев Газиз Болысбекович – начальник отдела Службы государственной охраны

Мукушев Асылхан Русланович – заместитель командира – начальник штаба войсковой части 61993 Министерства обороны

Рахимжанов Ерик Амангельдыевич – заместитель командира войсковой части 97616 Министерства обороны

Султангазиев Азамат Тлеукабылович – заместитель начальника управления воинской части 0112 Президентского полка «Айбын» Сил особого назначения Службы государственной охраны

Тілебалды Бауыржан Болатханұлы – командир дивизиона войсковой части 35748 Министерства обороны.

