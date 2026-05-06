Ряд силовиков награждены госнаградами РК

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Указом Президента Республики Казахстан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка награждены:
орденом «Даңқ» I степени
Сексембаев Марат Исламханович – прокурор Костанайской области;
орденом «Даңқ» II степени
Секенов Дастан Абдикадырович – главный военный прокурор
Тореханов Роман Алмаханович – заместитель начальника Службы государственной охраны – начальник Службы охраны Президента
Шекарбеков Сакентай Амантаевич – командующий региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии Министерства внутренних дел;
орденом «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова
Омарбеков Айткурман Жоламанович – заместитель начальника Службы государственной охраны – командующий Силами особого назначения
Спанов Иса Калиевич – заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности;
орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы
Алашов Бақытжан Алашұлы – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
Булегенов Ержан Ергалиевич – руководитель Департамента экономических расследований по области Абай Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Дарменов Ренат Есенкельдынович – начальник департамента Министерства обороны
Долбышева Татьяна Сергеевна – инспектор Департамента полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел
Жаншин Жанболат Жаскайратович – первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
Ибраев Берик Мухаметжанович – начальник центра Службы Комитета национальной безопасности
Керимбаев Даурен Темиргалиевич – заместитель начальника департамента Службы государственной охраны
Кусаинов Жаркын Куанышевич – начальник департамента Генеральной прокуратуры
Мирошниченко Виталий Викторович – заместитель командира отряда Департамента полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел
Өмірбекұлы Руслан – первый заместитель начальника Управления полиции города Усть-Каменогорска Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел
Рыспаев Нияз Канатович – первый заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел
Тарыбаев Тимур Багдатович – заместитель начальника департамента Службы Комитета национальной безопасности
Токанов Арман Кумарович – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
Тюмелиев Еркин Амангельдиевич – руководитель Департамента экономических расследований по области Жетісу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Федорченко Дмитрий Юрьевич – начальник штаба главного управления вооружения Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан
Хайрушев Данияр Жумагалиевич – первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан
Шакенов Нурлан Нурмухаметович – руководитель управления Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева
Мұхтархан Медет Мұхтарханұлы – сержант войсковой части 10810 Министерства обороны
Таукебаев Галымжан Таласбекович – сержант Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;
медалью «Ерлігі үшін»
Бильтанов Ербулан Закирович – начальник группы Пограничного управления по району Маканчи Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по области Абай
Капанов Канат Манарбекович – водитель-сотрудник пожарной части № 3 Управления по чрезвычайным ситуациям города Усть-Каменогорска Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям
Қабиев Асан Нұрболатұлы – полицейский Управления специализированной службы охраны Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел
Лиясканов Бакытбек Кажыханович – старший криминалист Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел
Солтанғали Азамат Жомартұлы – командир отделения специализированной пожарной части № 2 Отдела по чрезвычайным ситуациям Талгарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»
Байзаков Абзал Бауржанович – старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области
Дюсембаев Тимур Болатбекович – заместитель командира авиационной эскадрильи воинской части 3656 Национальной гвардии Министерства внутренних дел
Козыбаев Газиз Болысбекович – начальник отдела Службы государственной охраны
Мукушев Асылхан Русланович – заместитель командира – начальник штаба войсковой части 61993 Министерства обороны
Рахимжанов Ерик Амангельдыевич – заместитель командира войсковой части 97616 Министерства обороны
Султангазиев Азамат Тлеукабылович – заместитель начальника управления воинской части 0112 Президентского полка «Айбын» Сил особого назначения Службы государственной охраны
Тілебалды Бауыржан Болатханұлы – командир дивизиона войсковой части 35748 Министерства обороны.