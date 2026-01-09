Такую задачу перед системой ТиПО поставил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на четвертом Национальном курултае. Эта площадка стала традиционной для концентрированного обсуждения самых злободневных тем, к которым относится и подготовка кадров.

Задача колледжа сегодня – наполнить программы обучения актуальным содержанием, соответствующим запросам рынка. И чаще всего педагогические коллективы выбирают для этого два решения: они либо обновляют уже существующие специальности, либо создают программы для совершенно новых профессий, рожденных велением времени.

Например, в Павлодарском колледже информационных технологий с нового учебного года начнут готовить операторов беспилотных летательных аппаратов. С прошлого года здесь ведут соответствующий факультатив для действующих студентов и проводят курсы для желающих – базовые знания уже получили около ста человек. А вот с сентября начнется подготовка именно дипломированных операторов: учиться они будут в течение двух лет на базе девяти классов.

Очевидно, что на рынке труда есть спрос на операторов БПЛА. И речь не только о журналистике, киноиндустрии или сфере развлечения. Дроны используются для осмотра заводов, трубопроводов, дорожной инфраструктуры, линий электропередачи, нефтегазовых объектов и ветряных электростанций – это повышает безопасность и снижает затраты на инспекцию. В агросекторе дроны применяют для мониторинга посевов, оценки состояния почвы, точечного внесения удобрений и средств защиты растений, а также для подсчета урожайности. С помощью БПЛА выполняют аэрофотосъемку, геодезические работы, контроль строительства, замеры объемов карьеров и складов полезных ископаемых. Беспилотники помогают отслеживать лесные пожары, состояние водоемов, незаконные вырубки леса, браконьерство и уровень загрязнения окружающей среды. В службах спасения и правоохранительных органах их применяют для поиска пропавших людей, оценки последствий аварий и стихийных бедствий, а также для видеонаблюдения.

– Конечно, наш коллектив отслеживает тенденции на рынке труда, плюс мы сотрудничаем с реальным сектором экономики и госструктурами – у нас более 75 соцпартнеров. В их числе – департамент по ЧС Павлодарской области, войсковая часть 99225, учебный центр МВД Республики Казахстан. И именно представители этих силовых структур первыми проходили обучение на наших курсах. Новые знания помогают им в обеспечении безопас­ности и проведении поисковых операций. Кроме того, в Павлодаре планируется производство дронов: еще один наш соцпартнер – ТОО «United Machinery Resources» – подписал соглашение о создании совместного предприятия с южнокорейской компанией Preneu. Будущее производство станет площадкой для прохождения практики студентами и их последующего трудоустройства. Также наш колледж сотрудничает с южнокорейским JEI University в вопросах подготовки кадров в сфере БПЛА, что открывает павлодарской молодежи доступ к соответствующим международным программам обучения, – рассказывает руководитель Колледжа информационных технологий Серик Джартыбаев.

Стоит отметить, что студентов здесь будут не просто учить управлять аппаратом, но и дадут навыки сборки, ремонта, обслуживания, программирования, чтобы выпускник был квалифицированным специалистом.

А вот в Павлодарском химико-механическом колледже в этом учебном году впервые набрали студентов по специальности «технология полимерного производства». Все больше предприятий стали работать с пластиком, и им нужны соответствующие кадры. За три-четыре последних года на рынке труда стабильно немало вакансий этого профиля.

– В 2023 году в рамках проекта «Жас маман» у нас была сформирована необходимая учебно-производственная мастерская, но сейчас мы ее дооснащаем, чтобы студенты смогли получить на нашей базе первые практические знания. Спонсоры помогают нам закупить сырье – пластиковые гранулы, есть у нас и необходимые матрицы, то есть формы для производства пластиковой мебели. И вскоре наши первые студенты – технологи полимерного производства – начнут изготавливать в мастерской комплектующие для школьных стульев, – говорит руководитель химико-механического колледжа Иран Бектемиров.