Этот центр – ведущая медорганизация города, оказывающая высококва­лифицированную медицинскую помощь беременным женщинам и младенцам. Теперь здесь могут получить экстренную хирургическую помощь дети с тяжелыми и редкими заболеваниями в первые минуты жизни. Сложнейшие операции новорожденным с пороками развития шымкентские врачи делают сразу после их появления на свет, не теряя время на транспортировку в Городскую детскую больницу.

Отделение оснащено современным оборудованием, штат центра доукомплектовали специалистами, пригласив на работу неонатального хирурга, неонатального анестезиолога и реаниматолога. С начала года в отделении уже прооперировано около десятка младенцев, один из которых родился с редкой аномалией. Заместитель главного врача перинатального центра Гульмира Будукова отмечает, что ребенок появился на свет в крайне тяжелом состоянии. Шансы на то, что его успели бы перевезти в детскую больницу для оказания экстренной помощи, как это делали раньше, были минимальны.