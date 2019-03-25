Общество
В Петропавловске молодой полицейский задержал автовора применив приемы борьбы
В Петропавловске полицейский задержал автовора на месте преступления применив приемы борьбы, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает пресс-служба ДП СКО, поставив свой автомобиль в гараж и вернувшись домой, 54-летний житель Петропавловска вскоре услышал шум и заподозрил, что в гараже находится посторонний человек.

"Он тотчас обратился за помощью к соседу, о котором знал, что тот работает в полиции. Подозреваемый, успевший снять автомагнитолу, уже собирался покинуть место происшествия. Применив приемы борьбы, полицейский 1-го батальона УССО СКО младший сержант Сыздыков задержал его и передал прибывшей следственно-оперативной группе", – говорится в сообщении.

"Младший сержант полиции Марат Сыздыков служит всего год, – говорит начальник УССО СКО полковник полиции Кайрат Танатканов. – Несмотря на небольшой стаж, он на деле показал готовность к действиям в критической ситуации, продемонстрировав не только результат выучки, но и простую человеческую порядочность – все то, чего мы ждем от каждого сотрудника".

За своевременное реагирование и правильные действия при задержании правонарушителя начальником УССО СКО Марату Сыздыкову объявлена благодарность.

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