Глава внешнеполитического ведомства Казахстана ознакомил собеседника с планами нашей страны по развитию национальной атомной отрасли и строительству атомных электростанций, отметив важность выполнения стратегической задачи по достижению углеродной нейтральности. Ермек Кошербаев подчеркнул, что партнерство с МАГАТЭ, в том числе расширение договорно-правовой базы, является одним из приоритетов внешней политики Казахстана, особо выделив ключевую роль агентства в поддержании глобальной архитектуры безопасности и укреплении международного режима нераспространения.

Министр выразил благодарность руководителю МАГАТЭ за постоянную поддержку по всем направлениям сотрудничества с Казахстаном, акцентировав внимание на значимости продолжения работы по развитию кадрового потенциала и присутствия граждан РК на ключевых должностях в агентстве. Казахский дипломат подчеркнул значимую роль Казахстана в инициировании и продвижении повестки по восстановлению суверенного равенства государств – членов в МАГАТЭ.

Со своей стороны Рафаэль Гросси подчеркнул особый вклад и значимые инициативы Казахстана в сфере мирного использования атомной энергии – от планов по строительству АЭС и развития ядерной медицины до успешной деятельности Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Усть-Каменогорске. Он выразил готовность агентства к оказанию всесторонней поддержки Казахстану на всех этапах реализации проекта по строительству АЭС, а также предложил подготовить и подписать дорожную карту сотрудничества, охватывающую и другие ключевые направления взаимодействия.

Высокую оценку получила реализация проектов Программы технического сотрудничества МАГАТЭ в Казахстане, включающих развитие инновационных ядерных технологий для лечения онкологических заболеваний, повышения эффективности сельского хозяйства, а также проведения работ по реабилитации территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона.

По итогам встречи Казахстан и МАГАТЭ­ подтвердили взаимную заинтересованность и готовность к дальнейшему расширению и углублению многопланового сотрудничества.