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В поддержку женских инициатив
Тё Михаил
собкор по Жамбылской области

В регионе открылся Центр развития женского предпринимательства.

Новая структура, созданная при региональной палате предпринимателей, окажет нефинансовую поддержку бизнесвумен с целью стимулирования стартапов и повышения женской деловой активности. В прошлом году первые такие площадки появились в Туркестанской, Алматинской и Мангистауской областях, а сегодня их открывают и в других регионах страны.

Появление площадок стало возможным благодаря партнерству Министерства нацэкономики, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и НПП «Атамекен». Инициатива финансируется за счет средств Азиатского банка развития и реализуется Программой развития ООН в РК.

По данным национальной статистики, доля предприятий, возглавляемых женщинами, в Казахстане составляет 42,3%. Большинство из них представлено малым и средним бизнесом, который обеспечивает 31,4% рабочих мест в этом секторе.

Заместитель директора палаты предпринимателей Жамбылской области Айдар Абдыкадыров отметил, что в созданном центре помощь и ряд услуг могут получить не только начинающие бизнес-леди, но и те женщины, которые уже владеют действующим бизнесом. Они также имеют возможность принять участие в обучающих программах и мероприятиях.

– Общая цель проекта – расширение возможностей женщин-предпринимательниц, а также создание благоприятных условий для развития инклюзивной, жизнеспособной и устойчивой экономики, – отметил замес­титель директора областной палаты предпринимателей Айдар Абдыкадыров. – Женское предпринимательство вносит большой вклад в развитие экономики и предпринимательства страны. Женщины активно участвуют и в наших обучающих программах. К примеру, за 5 лет действия проекта «Бастау бизнес» мы обучили 15 тысяч безработных и самозанятых жамбылцев, из которых около 40% – женщины.

О том, что выпускницы проекта успешно развивают свой бизнес, говорят и данные о льготном кредитовании через микрофинансовую организацию «Атамекен Тараз». С начала деятельности МФО выдано 665 займов на 3 млрд 163 млн тенге, из которых около 35% получили бизнес-леди. Это свидетельствует о том, что женщины сегодня готовы работать наравне с мужчинами и даже составить им достойную конкуренцию в бизнесе.

Параллельно с проведением консультаций центры будут изу­чать потребность в видах мер поддержки, обучении, а также выявлять проблемы, мешающие развитию женского бизнеса.

– Центры будут способствовать развитию женского предпринимательства в регионе, стимулировать экономическую активность через обучение, кооперацию и формирование необходимых компетенций, а также предоставлению льготных кредитов и грантов в рамках государственных программ, – отметила консультант Центра развития женского предпринимательства Гульмира Метерова.

Члены Совета деловых женщин уверены, что созданный центр поможет бизнесвумен развивать свой бизнес быстрее и эффективнее, осваивать новые направления и профессии.

– Мы начинали свой бизнес методом проб и ошибок, как и большинство здесь присутствующих, потому что тогда не имелось таких инструментов поддержки предпринимательства, обучающих программ, в том числе для развития женского предпринимательства. И то, что сегодня государством уделяется большое внимание развитию малого и среднего бизнеса, это очень важно, – отметила член Совета деловых женщин при палате предпринимателей Жамбылской области Шохиста Мухамеджанова. – Существует палата предпринимателей, предоставляющая большой спектр бесплатных услуг начинающим и действующим предпринимателям, работает Совет деловых женщин, в котором состою и я. Теперь вот открылся Центр развития женского предпринимательства. Такая поддержка действительно дает возможность жительницам области зарабатывать, содержать свою семью, развиваться и вносить посильный вклад в экономику региона и страны.

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