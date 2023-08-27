В поезде в Индии погибло 9 человек в результате пожара
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В Индии 9 человек погибли в результате пожара в поезде. Ещё около 50 получили ранения различной степени тяжести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Инцидент произошёл недалеко от железнодорожной станции «Мадурай». Пожар вспыхнул из-за взрыва газового баллона, который незаконно провозили пассажиры вагона.
Отмечается, что все погибшие – паломники, приехавшие из северного штата Уттар-Прадеш. Пострадавших доставили в ближайшую железнодорожную больницу.