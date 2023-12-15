В погоне за сроками нельзя забывать о качестве строительства школ – Дуйсенова

Вопросы развития инфраструктуры образования обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

В нем приняли участие представители министерств просвещения, промышленности и строительства, национальной экономики, а также акиматов областей.

О текущей ситуации доложил вице-министр просвещения Едил Оспан. По его словам, к 16 декабря в стране планируется открытие 13 школ. Тем самым количество введенных в эксплуатацию объектов среднего образования с начала года составит 109. Они рассчитаны на 95,3 тысячи ученических мест. До конца года свои двери откроют еще 45 школ. Это решит проблему 12 аварийных и 29 трехсменных объектов.

Стоит отметить, что финансирование строительства школ ведется из различных источников. К примеру, в этом году на 43 объекта привлечены частные инвестиции, а Фонд поддержки развития инфраструктуры образования выделил средства на 18 школ.

«В погоне за сроками сдачи нельзя забывать о качестве строительства. Этот аспект критически важен. Безопасность и здоровье детей должны быть в приоритете. Министерству просвещения совместно с министерством промышленности и строительства нужно держать этот процесс на постоянном контроле», – подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Для всестороннего развития детей государством приняты меры по развитию инфраструктуры дополнительного образования. Президентом дано поручение построить 50 детских оздоровительных и 100 крупных центров допобразования. Совместно с регионами составлен план строительства таких центров и лагерей. Несколько объектов введены в эксплуатацию уже в текущем году.