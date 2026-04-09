И титан, и бериллий относятся к критически важным ресурсам, входят в топ самых легких и прочных инженерных материалов. Без них немыслимы авиастроение, космическая отрасль, приборостроение, оборонная промышленность. При этом в природном состоянии, в руде, оба металла присутствуют в виде оксидов – соединений с кислородом.

Как пояснили в ВКТУ, большинство технологий, известных на сегодня в металлургии, основаны на том, чтобы восстановить титан или бериллий, связав кислород углеродом. В результате, помимо ценного сырья, попутно образуется такой климатический триггер, как парниковый газ – CO2. Если говорить конкретно об Усть-Каменогорске, где в черте города расположены крупный титано-магниевый комбинат, бериллиевое производство и еще ряд индустриальных гигантов, то углекислый газ становится одним из компонентов постоянного техногенного смога.

– Наша задача – исследовать возможность применения водорода, – пояснил научный сотрудник техуниверситета Айбар Кизатов. – В этом случае продуктом реакции будет не углекислый газ, а водяной пар. В промышленном масштабе такую технологию в мире пока не применяют. Чтобы заменить реагент, мы исследуем режимы термодинамических процессов, пробуем разное сырье, оцениваем энергоемкость, затратность, экономическую целесообразность. Проект привлекательный, с большим потенциалом, но он не быстрый.

Если в ходе лабораторных исследований новый технологичес­кий подход покажет достаточную эффективность, следующим этапом станет его адаптация к промышленным условиям. Для экологически неблагополучного областного центра Восточного Казахстана исследование носит чисто прикладной характер.