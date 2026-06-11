Бектенов ознакомился с передовыми разработками в области ГМК

В этом году экспозиция объединила 70 компаний из 15 стран

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках 16-го конгресса Astana Mining & Metallurgy 2026 Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с передовыми разработками и решениями для горно-металлургического комплекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В этом году экспозиция объединила 70 компаний из 15 стран – Австралии, Германии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, России, Саудовской Аравии, США, Узбекистана, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

Премьер-министр ознакомился с экспозициями ведущих казахстанских и международных компаний, включая Qarmet, Kazzinc, Kazakhmys, KAZ Minerals, XCMG, и групп компаний из США, Швеции и Саудовской Аравии.

Руководителю правительства были представлены современные технологические решения для горно-металлургической отрасли, проекты по модернизации производств, внедрению цифровых инструментов, промышленной автоматизации, повышению экологической и промышленной безопасности, а также развитию переработки и инженерных сервисов.