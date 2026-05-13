Новое производство металлургического кокса создадут в Казахстане

Правительство одобрило Соглашение об инвестициях для строительства завода по производству металлургического кокса в Карагандинской области между Минэнерго и ТОО Kazakhstan Success Coking Energy. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства



Проект предусматривает строительство предприятия мощностью до 1 млн тонн металлургического кокса в год в поселке Дубовка Абайского района Карагандинской области. Общий объем частных инвестиций составит 63,5 млрд тенге. Будет создано до 500 постоянных рабочих мест на предприятии, а строительство подземной шахты даст дополнительно 500 рабочих мест.



Проект завода направлен на развитие глубокой переработки угольного сырья, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и укрепление промышленного потенциала Казахстана. Продукция углехимии широко применяется в сферах энергетики, сельском хозяйстве, металлургии и фармацевтике. В этой связи он даст существенное импортозамещение по коксу. При насыщении внутреннего рынка излишки продукции пойдут на экспорт.



Запуск производства запланирован на 2029 год. На первом этапе мощность составит до 500 тыс. тонн кокса в год. До конца 2031 года предприятие планирует выйти на полную проектную мощность – порядка 1 млн тонн металлургического кокса ежегодно.



Инвестор также берет на себя обязательства в процессе строительства в приоритетном порядке использовать товары, работы и услуги отечественных производителей. Это позволит загрузить казахстанских поставщиков и усилить экономический эффект проекта для смежных отраслей.



Проект имеет важное значение для развития индустриальной базы Казахстана: он объединяет задачи по привлечению частных инвестиций, созданию новых рабочих мест, загрузке отечественных поставщиков и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.