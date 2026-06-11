Astana Mining & Metallurgy 2026: делегатов из 16 стран собрал форум в Астане

Металлургия

Конгресс является авторитетной площадкой, которая ежегодно объединяет представителей разных государств, бизнеса, экспертного сообщества и международных организаций для обсуждения будущего горно-металлургической отрасли

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в 16-ом конгрессе Astana Mining & Metallurgy 2026. На форуме собрались более 1,5 тыс. делегатов из 16 стран мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В своем выступлении на пленарной сессии глава Кабмина отметил, что рост экономики Казахстана по итогам 2025 года составил 6,5%. Объем валового внутреннего продукта впервые превысил $300 млрд. 

«Новая Конституция нашей страны закрепляет институциональные основы этого курса. Она усиливает гарантии защиты собственности и инвестиций, укрепляет принципы верховенства закона и формирует устойчивую основу для долгосрочного экономического развития страны. Для дальнейшего развития горно-металлургического комплекса это имеет особое значение. Реализация крупных проектов в сфере недропользования, металлургии и глубокой переработки требует значительных инвестиций и длительных инвестиционных циклов. Поэтому устойчивость институтов, предсказуемость регулирования и доверие со стороны бизнеса становятся важнейшими условиями развития отрасли», – подчеркнул Олжас Бектенов.

В своем выступлении он отметил значимость горно-металлургического комплекса. ГМК становится одним из ключевых факторов глобальной конкурентоспособности государств. Мир вступает в новую индустриальную эпоху, в которой развитие энергетики, цифровой экономики, искусственного интеллекта, электромобилей, микроэлектроники и аэрокосмической отрасли напрямую зависит от надежного доступа к металлам и минеральному сырью. Согласно оценкам международных экспертов, в ближайшие десятилетия мировой спрос на многие виды металлов будет устойчиво расти под влиянием энергетического перехода и технологической трансформации мировой экономики.

«Владение передовыми технологиями, переработка и участие в глобальных производственных цепочках приобретают особую значимость. Отдельную и важную нишу формирует рынок критически важных минералов. Уже сегодня они стали основой производства аккумуляторов, полупроводников, систем хранения энергии, цифровой инфраструктуры и многих других уникальных технологий. Фактически именно критически важные минералы превращаются в один из ключевых ресурсов новой индустриальной эпохи.

Казахстан обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом и способен занять достойное место в этих процессах. Наша страна входит в число мировых лидеров по запасам целого ряда полезных ископаемых, а продукция отечественного горно-металлургического комплекса востребована на крупнейших мировых рынках. Развитие этой отрасли мы рассматриваем как одно из стратегических направлений новой промышленной политики страны», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер отметил, что геологоразведка определяет возможности для открытия новых месторождений, расширения минерально-сырьевой базы и запуска будущих инвестиционных проектов.

«Президент уделяет особое внимание развитию геологической отрасли и расширению ресурсного потенциала страны. В этой связи в Казахстане реализуется масштабная программа геологического изучения недр. Уже начато детальное геологическое картирование территории страны. Площадь геологической изученности недр должна превысить 2 млн квадратных километров. По поручению Президента в 2026–2028 годах в геологоразведку только государство инвестирует около $470 млн, что сопоставимо с расходами предыдущих двух десятилетий.

Наша задача заключается не только в повышении уровня изученности территории, но и в формировании современной геологической отрасли, основанной на передовых технологиях, цифровых решениях и международном партнерстве. Именно новые открытия должны стать основой для реализации будущих проектов в сфере добычи, переработки и производства продукции высоких переделов», – сказал руководитель правительства.

Олжас Бектенов отметил, что важнейшим инструментом развития горно-металлургической отрасли становится цифровая трансформация.

«Глава нашего государства объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Для горно-металлургического комплекса это означает переход к принципиально новой модели управления производственными и геологическими процессами. Цифровые технологии позволяют повышать производительность труда, снижать издержки, более эффективно управлять ресурсами и принимать решения на основе больших данных», – отметил Премьер.

Сегодня в Казахстане создана Единая платформа недропользования, через которую оказывается 22 государственные услуги. Автоматизированы процессы выдачи лицензий и мониторинга исполнения обязательств недропользователей. Оцифровано более 4,6 млн единиц первичной геологической информации, которая ранее хранилась на бумажных носителях, магнитных лентах и фотографиях.

«Следующим этапом должна стать интеграция технологий искусственного интеллекта в процессы геологоразведки, анализа данных и управления производством. Это позволит существенно повысить эффективность освоения минерально-сырьевой базы страны, ускорить открытие новых месторождений и повысить качество принимаемых решений», – подчеркнул Премьер-министр.

Казахстан рассматривает развитие горно-металлургической отрасли значительно шире, чем просто наращивание объемов добычи. Бектенов отметил, что стратегическая задача заключается в формировании новой модели отрасли, при которой страна укрепляет свои позиции не только как поставщик сырья, но и как производитель конкурентоспособной промышленной продукции, востребованной на мировых рынках.

«Президентом Касым-Жомартом Токаевым поставлена задача поэтапного перехода от преимущественно сырьевой модели к экономике глубокой переработки и высокой добавленной стоимости. Сегодня уже реализуются масштабные проекты, направленные на развитие переработки и увеличение доли продукции высоких переделов. За последние два года введен в эксплуатацию ряд крупных производств по выпуску катодной меди, ферросилиция, ферросплавов и другой продукции общей стоимостью свыше $1 млрд», – подчеркнул руководитель правительства.

В области Абай реализуется проект строительства медеплавильного завода стоимостью более $1,5 млрд, который позволит перерабатывать практически весь экспортируемый сегодня медный концентрат внутри страны. В Павлодарской области строится гидрометаллургический комбинат мощностью 300 тыс. тонн золотомедного концентрата и до 15 тонн золота в год, а Qarmet проводит масштабную модернизацию производства в Карагандинской области для выхода на выпуск продукции более высоких переделов, включая автомобильную сталь.

Речь идет не только о реализации отдельных инвестиционных проектов, заметил премьер.

«По поручению Главы государства Казахстан последовательно реализует курс на новую индустриализацию, основанную на развитии современных производств, внедрении технологий и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью. Для реализации этих задач Казахстан активно сотрудничает с крупнейшими компаниями из США, Китая, Европейского союза, Японии, Республики Корея и других стран. Мы заинтересованы не только в привлечении капитала, но и в развитии долгосрочных технологических партнерств, локализации производств, трансфере технологий и подготовке квалифицированных кадров.

Именно такой подход позволяет создавать устойчивые производственные цепочки внутри страны и обеспечивает более глубокую интеграцию Казахстана в мировую промышленную систему. Казахстан намерен укреплять свои позиции как надежный поставщик стратегического сырья, стать центром переработки и производства продукции высоких переделов, а также площадкой для реализации крупных международных проектов в сфере критически важных минералов и современных технологий», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Он добавил, что сегодня перед странами открываются новые возможности для укрепления позиций в мировой экономике.

«Наша задача – использовать эту возможность для ускорения индустриального развития, привлечения инвестиций, внедрения передовых технологий и формирования экономик нового уровня. Убежден, что Казахстан обладает всеми необходимыми предпосылками для того, чтобы стать одним из ведущих горно-металлургических центров Евразии и надежным партнером для международного бизнеса», – заключил Премьер-министр в ходе выступления на конгрессе Astana Mining & Metallurgy 2026.

#металлургия #форум #минералы

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