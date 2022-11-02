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В поисках истины

Юлия Пулина

По мнению ученых, история любого средневекового европейского города изучена лучше, чем история всего нашего региона.

В Жезказгане участниками международной научно-практической конференции «Историко-культурное наследие Золотой Орды» стали как ученые, так и видные государственные и общественные деятели из Казахстана, России, Турции, США, Украины, Финляндии, Кыргызстана.

По мнению Еркина Абиля, доктора исторических наук, профессора, директора Института истории государства и модератора мероприятия, самое интересное происходит в кулуарах таких встреч. К примеру, во время пленарного заседания обсуждался вопрос о восстановлении костюма Болган-ана. Эта уникальная работа с международным участием проведена в Казахстане. Но сделать серьезный проект только на нацио­нальном уровне очень сложно.

Казахстанские историки обсудили с коллегами из Турции возможность кооперации и в области изучения Золотой Орды.

– Так сложилось, что мы часто опираемся на российские научные данные о Золотой Орде, – отметил Еркин Абиль. – Знаем труды, которые выходят на английском языке. А огромный пласт научной литературы, публикующийся на турецком, часто выпадает из поля зрения. У них своя историографическая школа, свой взгляд на этнополитические и культурные процессы.

В том, что историю европейского средневековья многие из нас знают лучше, чем свою, профессор связывает с недостатком документов и финансирования. По сути, в советское время была определенная идеологическая конструкция, которая полностью исключала Золотую Орду, ее изучению уделялось меньше внимания.

– В Казахстане этот период вообще не изучался, за исключением исследований по развитию исторической науки в последние тридцать лет, – сказал он. – Есть очень большие темы, по которым защищено всего от трех до десяти диссертаций за весь период независимости. По Золотой Орде крупных научных работ также мало.

И все же, несмотря на определенные проблемные моменты, есть молодые исследователи, которые готовы включаться в научный поиск, специалисты, изучающие восточные языки, отмечает Еркин Абиль.

Работы для историков много. Большой исторический архив по золотоордынскому периоду существует в Китае, есть материалы на фарси, персидском. Хорошие источники – на латыни, армянском языке. Меньше всего изучены чагатайские источники – это литературный тюркский язык, которым мало кто владеет. Работа с ними начинается. Ранее издавались извлечения из этих рукописей, но целиком они не пуб­ликовались – нет перевода ни на казахский, ни на русский. По мнению Еркина Абиля, необходимо еще пять-шесть лет, чтобы поя­вились серьезные результаты, а многие интересные достижения были озвучены и на конференции.

К примеру, ряд исследований лег в основу двух новых книг, посвященных Джучи-хану. В итоговой части пленарного заседания состоялась презентация научно-популярного издания Еркина Абиля, Гизата Табулдина и Марата Набиева «Джучи-хан и джучиды», рассказывающего об истории улуса Джучи, ставшего основой для образования целого ряда государств Евразии. Книга также посвящена и во многом дискуссионному направлению – генеа­логии клана Чингизидов, правивших на огромных территориях Евразии на протяжении 640 лет. Кстати, новая научная монография российского историка, независимого исследователя Артема Порсина также посвящена Великому правителю.

Научно-практическая конференция в Жезказгане проведена по инициативе Главы государства, отметил в своем выступ­лении министр культуры и спорта Даурен Абаев. Историки собрались в семидесяти километрах от места захоронения великого государственного деятеля, военачальника, старшего сына Потрясателя Вселенной хана Джучи (Жошы), чтобы обсудить роль его наследия. Эта встреча собрала представительный состав ученых, чьи изыскания позволяют «закрыть» ряд «белых пятен» по золотоордынской тематике.

Министр подчеркнул, что усилиями казахстанских ученых-историков, многие из которых участвовали в конференции, появляется все больше научных подтверж­дений тому, что именно в годы расцвета Улы улуса формировался этногенетический портрет казаха.

– В тот период оформился наш внешний облик, мы стали говорить на одном языке, идентифицировать себя, как единую политическую общность, – сказал Даурен Абаев. – В свое время Золотая Орда выступала мостом между Востоком и Западом, обеспечивая межцивилизационный диа­лог в самом широком смысле слова. Все это может служить для нас ориентиром в продолжающемся процессе строительства нации.

Научные и культурные проекты, посвященные Золотой Орде, и в дальнейшем найдут поддержку в Казахстане.

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