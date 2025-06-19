Частный центр круглосуточного ухода «Долголетие» в Петропавловске не может принимать новых пожилых постояльцев. Причины две: нехватка площадей и рост арендной платы.
Открытый в 2022 году центр предоставляет уход и поддержку 15 пожилым людям с когнитивными расстройствами (в основном – деменцией). Все расходы лежат на родственниках, новые заявки на размещение приходят регулярно, но из-за дефицита мест центр вынужден отказывать нуждающимся. Проблемы усугубляются повышением арендной платы, поэтому директор «Долголетия» Лилия Даниленко ищет альтернативное помещение.
Мониторинговая группа филиала партии «Amanat» изучила проблему. Исполнительный секретарь филиала «Болашақ» Александр Зель пришел к выводу, что требуется вмешательство местных властей.
– Это не просто учреждение, – отметил он. – Это место, где людям дают заботу и внимание. Центр должен продолжать работу, а партия будет искать возможности для помощи.
Депутат областного маслихата Галина Семенова инициировала депутатский запрос в управление здравоохранения по вопросу аренды нового помещения и оказала материальную поддержку центру.
«Долголетие» оснащено всем необходимым: витражные окна для наблюдения, столовая, холл, прачечная. Постояльцы получают ежедневный гигиенический уход и медицинский контроль. Но физические границы центра ограничивают его возможности. Появление нового просторного помещения рядом, в зеленой зоне, могло бы значительно облегчить жизнь пожилых людей.