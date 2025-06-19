В поисках приюта для пожилых людей

Общество
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Частный центр круглосуточного ухода «Долголетие» в Петропавловске не может принимать новых пожилых постояльцев. Причины две: нехватка площадей и рост арендной платы.

Фото: СКОФ "AMANAT"

Открытый в 2022 году центр предос­тавляет уход и поддержку 15 пожилым людям с когнитивными расстройствами (в основном – деменцией). Все расходы лежат на родственниках, новые заявки на размещение приходят регулярно, но из-за дефицита мест центр вынужден отказывать нуждаю­щимся. Проблемы усугубляются повышением арендной платы, поэтому директор «Долголетия» Лилия Даниленко ищет альтернативное помещение.

Мониторинговая группа филиала партии «Amanat» изучила проблему. Исполнительный секретарь филиала «Болашақ» Александр Зель пришел к выводу, что требуется вмешательство местных властей.

– Это не просто учреждение, – отметил он. – Это место, где людям дают заботу и внимание. Центр должен продолжать работу, а партия будет искать возможнос­ти для помощи.

Депутат областного маслихата Галина Семенова инициировала депутатский запрос в управление здравоохранения по вопросу аренды нового помещения и оказала материальную поддержку центру.

«Долголетие» оснащено всем необходимым: витражные окна для наблюдения, столовая, холл, прачечная. Постояльцы получают ежедневный гигиенический уход и медицинский контроль. Но физические границы центра ограничивают его возможности. Появление нового прос­торного помещения рядом, в зеленой зоне, могло бы значительно облегчить жизнь пожилых людей.

#маслихат #СКО #приют #центр

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