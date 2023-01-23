В поиске новых идей

Статьи
7
Андрей Кратенко

Школьница из Петропавловска Айсана Кусаинова вошла в число призеров международного молодежного конкурса научных и научно-фантастических работ «Горизонт-2100».

В номинации «Яркий старт» победила работа «Вакцина будущего» ученицы 10-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы Петропавловска Айсаны Кусаиновой.

Мероприятие организовано по инициативе московского Центра моделирования будущего, цель которого – мотивировать молодежь к креативному поиску новых идей, научных гипотез, научно-фантастических представлений об отдаленном будущем. В конкурсе, который проводится уже 12 лет, участвовали больше 400 человек, 10 работ представили казахстанцы. Юные дарования продемонстрировали нестандартный подход к решению важных проблем планеты.

В номинации «Будущее науки» первое место заняла Виталина Шевчук из Астаны с научно-фантастической работой Dinosaurs animation («Оживление динозавров»). На втором месте в номинации «Будущее глобального мира» оказалась научная работа Айсулу Таалайбек-Кызы из Шымкента. В номинации «Яркий старт» в число призеров вошла научно-фантастическая работа «Вакцина будущего» Айсаны Кусаиновой из Петропавловска.

– Я узнала про этот конкурс в соцсетях и сразу решила принять в нем участие, – говорит Айсана Кусаинова. – О вакцине будущего задумалась из-за того, что коронавирус стал большой проб­лемой для всего мира. Почти то же самое происходило во время чумы. И я решила рассказать, как важно единство людей в борьбе с инфекцией. Моя работа сделана в форме дневниковых записей док­тора, оставшегося один на один с пациентами. Я описала тяжелую работу медиков, когда больных становится все больше, а врачей все меньше. И только благодаря тому, что врачи объединились, вакцина была создана, а вирус побежден.

Конкурс состоял из двух этапов. Первый (на антиплагиат) Айсана Кусаинова прошла легко. Она не волновалась, свою работу девушка написала самостоятельно. Второй этап – презентация. В итоге Айсана победила в номинации «Яркий старт». Свое фантастическое эссе школьница написала в период пандемии всего за пять дней. Теперь она хочет разработать научный проект по этой теме, чтобы участвовать в новых конкурсах, рассказывать миру о важности проблем, связанных с глобальными эпидемиями.

Победители конкурса приглашены на международный молодежный форум «Мир 2100: глобальные тренды и будущее глазами молодых», который пройдет с 5 по 9 февраля в Моск­ве.

Популярное

Все
Роспуск Мажилиса Президентом стоит рассматривать как символический акт стремления к скорейшему обновлению политической системы, поскольку у казахстанцев есть запрос на реальные изменения
В режиме инфляционного таргетирования
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
Мир образов и слов
В поиске новых идей
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Гарвардские студенты будут стажироваться в Казахстане
Яблоки на снегу
Мёд нелегально изготавливали в ванне в квартире Атырау
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Крушение самолета в Непале: пассажир снял на видео последние секунды полета
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
Посольство Мексики планируют открыть в Казахстане
Еще около 5 млн га сельхозземель планируют вернуть государству в этом году
Этапы избирательного цикла
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Льготные займы фермерам: животноводы встают в очередь. Подтянутся ли растениеводы?
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Капшагайская «бетонка» представляет опасность. Чуть ли не каждый день здесь бьются машины
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Статьи
По новым правилам и нормам
Статьи
Внеплановые последствия плановой операции
Статьи
Взрыв без огня
Статьи
Россыпь наград

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]