В поиске новых идей

В номинации «Яркий старт» победила работа «Вакцина будущего» ученицы 10-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы Петропавловска Айсаны Кусаиновой.

Мероприятие организовано по инициативе московского Центра моделирования будущего, цель которого – мотивировать молодежь к креативному поиску новых идей, научных гипотез, научно-фантастических представлений об отдаленном будущем. В конкурсе, который проводится уже 12 лет, участвовали больше 400 человек, 10 работ представили казахстанцы. Юные дарования продемонстрировали нестандартный подход к решению важных проблем планеты.

В номинации «Будущее науки» первое место заняла Виталина Шевчук из Астаны с научно-фантастической работой Dinosaurs animation («Оживление динозавров»). На втором месте в номинации «Будущее глобального мира» оказалась научная работа Айсулу Таалайбек-Кызы из Шымкента. В номинации «Яркий старт» в число призеров вошла научно-фантастическая работа «Вакцина будущего» Айсаны Кусаиновой из Петропавловска.

– Я узнала про этот конкурс в соцсетях и сразу решила принять в нем участие, – говорит Айсана Кусаинова. – О вакцине будущего задумалась из-за того, что коронавирус стал большой проб­лемой для всего мира. Почти то же самое происходило во время чумы. И я решила рассказать, как важно единство людей в борьбе с инфекцией. Моя работа сделана в форме дневниковых записей док­тора, оставшегося один на один с пациентами. Я описала тяжелую работу медиков, когда больных становится все больше, а врачей все меньше. И только благодаря тому, что врачи объединились, вакцина была создана, а вирус побежден.

Конкурс состоял из двух этапов. Первый (на антиплагиат) Айсана Кусаинова прошла легко. Она не волновалась, свою работу девушка написала самостоятельно. Второй этап – презентация. В итоге Айсана победила в номинации «Яркий старт». Свое фантастическое эссе школьница написала в период пандемии всего за пять дней. Теперь она хочет разработать научный проект по этой теме, чтобы участвовать в новых конкурсах, рассказывать миру о важности проблем, связанных с глобальными эпидемиями.

Победители конкурса приглашены на международный молодежный форум «Мир 2100: глобальные тренды и будущее глазами молодых», который пройдет с 5 по 9 февраля в Моск­ве.