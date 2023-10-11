Акима города Есик поймали с поличным при получении взятки

Фото: скриншот с видео

Аким города Есик Алматинской области подозревается в получении взятки, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на антикоррупционную службу.

"По результатам оперативного реагирования на жалобы граждан на неправомерные действия местных исполнительных органов, в совершении коррупционного уголовного правонарушения изобличен с поличным аким города Есик Алматинской области. Он подозревается в получении взятки в значительном размере от представителя частной компании за беспрепятственную оплату бюджетных средств по договору госзакупок работ по благоустройству детской площадки города. Подозреваемый вину полностью признал", - сообщили в пресс-службе.

Досудебное расследование продолжается, добавил антикор.