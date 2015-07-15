В помиловании отказано Свежий выпуск 436 Аслан КУДАБАЕВ, Костанайская область

Как сообщила пресс-служба Костанайского областного суда, резонансное уголовное дело Лесникова по похищению и убийству первоклассницы Вики Гани и другим преступлениям нашло свое продолжение.

Девятого июля состоялось заседание кассационной судебной коллегии Костанайского областного суда по жалобе Д. Лесникова. 32-летний осуж­денный просил смягчить наказание – пожизненное лишение свободы заменить на реальный срок. При этом ссылался на онкологическое заболевание матери, тяжелое материальное положение семьи, в связи с чем просил отменить конфис­кацию совместно нажитого имущества, снять арест с квартиры.

Напомним, Д. Лесников был признан виновным в ряде тяжких преступлений, совершенных с особой жестокостью, и приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области 6 марта осужден к пожизненному лишению свободы с полной конфискацией имущества. По материалам уголовного дела он в период с 2011 по 2014 годы совершил пять краж, два изнасилования, жертвами которых стали несовершеннолетние, похищение и четыре убийства.

Убийце в помиловании отказано.



