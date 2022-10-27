В помощь хирургам

Восточно-Казахстанская областная больница при поддержке спонсоров получила современное хирургическое оборудование.

Общая стоимость комплектов для оперблоков хирургического и травматологического отделений – 67 млн тенге.

Как пояснили в медучреждении, в хирургическое отделение поступил стол с расширенным функционалом – ручным и дис­танционным управлением, а также возможностью подключения инструментов для малоинвазивных манипуляций. Травматология получила операционный комплект с ортопедической приставкой, включая мощные светильники с аварийным питанием. По словам медиков, такой комплект обеспечивает пациенту дополнительную опору, а хирургу дает удобный подход к операционному полю. При необходимости приставку можно дополнить электроприводом и пультом дистанционного управления.

На новом оборудовании в больнице планируют проводить около 3,5 тыс. операций в год. Оснащение позволит врачам расширить спектр оперативной помощи.