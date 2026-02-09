В Правительстве рассмотрели вопросы развития социальной сферы Костанайской области

Дана Аменова
специальный корреспондент

Под председательством заместителя премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой прошло совещание по развитию социальной сферы Костанайской области. В нем приняли участие руководители и представители профильных министерств и аким области Кумар Аксакалов, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба правительства

В сфере здравоохранения в области имеет место положительная динамика некоторых важный показателей, к примеру: смертность от туберкулеза снизилась на 7,1%. Однако есть ряд проблемных вопросов. Так, в регионе необходимо принять меры по повышению доступности интервенционной помощи, проработать вопрос по повышению качества скринингов и принять меры по кадровому укреплению.

Последовательно реализуются меры и по развитию системы образования области. В 30 колледжах региона успешно внедрена дуальная система, с привлечением 593 предприятий, а также активно внедряются цифровизация и искусственный интеллект в школах. Одновременно ведется работа по устранению дефицита специальных педагогов.

Развитие высшего образования в Костанайской области демонстрирует устойчивую положительную динамику: за последние три года контингент студентов вырос на 15,3%, расширяются международные двудипломные программы и усиливается практикоориентированная подготовка кадров. Показательно успешное сотрудничество с компанией KIA: в рамках программы «Инжиниринг автомобильной промышленности» из 22 студентов, прошедших обучение, 17 уже трудоустроены.

Ключевой проблемой остается и низкий уровень трудоустройства граждан на постоянные рабочие места. Акимату поручено усилить работу в данном направлении.

Кроме того, сегодня в регионе действуют 580 учреждений культуры и архивов. За три года отремонтирован 31 объект, построено 5 новых учреждений культуры. Вместе с тем, потребность в обновлении инфраструктуры остается значительной.

В сфере туризма регион обладает значительным потенциалом, однако сохраняется вопросы по развитию туристической инфраструктуры. Также в области требует отдельного внимания развитие инклюзивного спорта.

По итогам совещания заместитель Премьер-министра дала ряд поручений. В их числе — усиление профилактической и информационно-разъяснительной работы, развитие кадрового потенциала и реализация комплексных мер в ключевых направлениях социальной сферы.

 

 

#Костанайская область #социальная сфера #вопросы #Аида Балаева

