Системные меры по модернизации сферы нотариата рассмотрели в правительстве

Правительство
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Венера Баталова
корреспондент

В ходе заседания правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова отмечена важность системных изменений в сфере нотариата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Особое внимание уделено совершенствованию механизма исполнительной надписи для повышения степени защиты прав физических и юридических лиц. Министерству юстиции поручено обеспечить реализацию новых подходов через поправки в законодательство.

 «Вопросы правоприменения и роста обращений и жалоб свидетельствуют о необходимости принятия системных мер в этой сфере. Это касается открытия личного кабинета в системе «Е-нотариат», совершения исполнительных надписей только по месту регистрации должника, их автоматического распределения между нотариусами», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Также руководитель правительства поставил задачу по усилению мониторинга и координации нормотворческой деятельности. Важными направлениями при этом остаются цифровизация и дебюрократизация, подходы которых должны применяться и в других государственных органах. Руководитель правительства подчеркнул необходимость привлечения к данной работе профессиональных сообществ, IT-компаний и экспертов.

#Правительство #модернизация #цифровизация #нотариат

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