В преддверии летнего сезона расширяется туриндустрия

Меньше двух месяцев остается до начала купального сезона на Капшагайском водохранилище, где расположено свыше 180 туристических объектов: гостиниц, гостевых домов, детских оздоровительных лагерей. По данным акимата Конае­ва, прошлым летом здесь отдохнули около 1,8 млн человек. Тем самым был вновь побит рекорд посещае­мости популярной курортной зоны.

В выходные – на Капшагай

Общая протяженность побережья водохранилища – 6,1 км. Утвержден единый дизайн-код пляжной территории, ведется строительство гостиниц, развлекательных и оздоровительных комплексов. Основная масса туристов – алматинцы, для которых «Капчик» – ближайшее и самое излюбленное место пляжного отдыха (от мегаполиса сюда всего 70 км езды по скоростному автобану). Искупаться и позагорать приезжают также жители других регионов республики, встречаются и зарубежные гости.

В целом для Конаева туриндуст­рия – один из ключевых драйверов местной экономики. Каждое лето в небольшом курортном городке оживают торговля и сфера услуг, появляются дополнительные рабочие места.

Здесь функционируют две рекреационные площадки – алматинское и северное побережья водохранилища. Каждое пользуется высоким спросом у отдыхающих, обладая собственной спецификой. Так, на алматинском побережье расположены крупные гостиничные комплексы и пляжи, а северный берег водоема местные власти развивают как доступную общественную зону с современной инфраструктурой.

Наибольшую нагрузку по прие­му отдыхающих несут коммунальные пляжи № 5, 6 и 7, где создаются необходимые санитарные условия: устанавливаются туалеты, мусорные урны, контейнеры. Обустроены медпункты, в летний период дежурят спасатели, полицейские, частные службы охраны, функционирует система видеонаблюдения.

Год назад открылась новая набережная протяженностью 1 км. На ней обустроены пешеходные дорожки, пирс, спортплощадки, объекты фуд-корта, магазины. Проведено озеленение, оборудованы места для купания, установлены лежаки, шатры, малые архитектурные формы. Ко всем объектам подведены водопроводные сети, канализационная система. По итогам рес­публиканского конкурса «Үздік жағажай-2025» пляж № 5 города Конаева занял призовое второе место.

В перечень популярных локаций Конаева вошел также многофункциональный комплекс ASP Arena, недавно построенный на южном берегу Капшагая. В сос­таве объекта – кемпинг, бассейн, отель, ледовый каток, а также стадион, на котором проводятся соревнования по автомобильным и мотогонкам, дрифт-шоу. В прошлом году один только этот комплекс принял до 200 тыс. отечественных и зарубежных туристов. Нынче предприниматели планируют вдвое увеличить данный показатель.

В ближайшие годы на берегу водоема появится туристический мини-город со всей необходимой инфраструктурой: гостиницами, казино, парком аттракционов с колесом обозрения, СПА-салонами,­ торгово-развлекательными цент­рами. Всю эту красоту построит китайская компания «Жибек жолы культурный туризм». По оценкам экспертов туриндустрии, масштабный объект площадью 15 га станет одной из знаковых местных достопримечательностей.

В приоритете – безопасность

и комфорт

В связи с прозвучавшей в прошлом году резкой критикой Главы государства в отношении отечественной туристической отрасли местные власти усилили подготовку капшагайской турзоны к летнему сезону. Хозяевам зон отдыха направят уведомления с рекомендациями по обеспечению безопасности, санитарной очистки территорий. Предприниматели должны нести полную ответственность за общественный порядок, сос­тояние инфраструктуры на вверенных им участках и в первую очередь – за безопас­ность людей на воде.

Напомним, летом прошлого года Капшагай отметился двумя трагическими случаями, приведшими к гибели отдыхающих. Пос­ле чего была проведена проверка туробъектов, расположенных на берегу водоема, усилены меры безопасности.

По данным ДЧС Алматинской области, уже ведутся работы по очистке дна водоемов, контролю санитарного состояния прибрежной зоны и приведению в порядок инфраструктуры. По словам специалистов, большинство трагических случаев происходит с оставленными без присмотра детьми, гражданами, купающимися в запрещенных местах, а также находящимися в нетрезвом состоянии. Проведение профилактических мероприятий способствует формированию у населения культуры безопасного поведения на воде.

Всего в регионе насчитывается 125 разрешенных для купания мест. Совсем скоро для оперативно-­спасательных отрядов наступит горячая пора: они перейдут на усиленный вариант несения службы. Патрульные рейды по обеспечению безопас­ности граждан на водоемах станут ежедневными.

Особое внимание уделят проверке зон отдыха, использующих водный транспорт – скутеры, лодки. Согласно приказу МВД, на таких объектах должны дежурить квалифицированные спасатели-водолазы, обязательно наличие спасательных жилетов, проведение инструктажей для отдыхающих.

К слову, именно гидроциклы и катера, непрерывно курсирую­щие рядом с побережьем Капшагая, создают реальную угрозу жизни и здоровью граж­дан. Как жалуются туристы, «скутеры носятся в паре метров от купаю­щихся, чуть ли не по головам ездят». В прошлый купальный сезон в ходе только одного инс­пекционного рейда было составлено 17 административных протоколов в отношении водителей водных транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области, к купальному сезону готовы уже 80% капшагайских турбаз. К началу лета будет обеспечена стопроцентная готовность объектов. Главная задача местных властей и бизнес-структур – создание комфортных условий для туристов.

Лучше гор могут быть только горы

Но не одним лишь пляжным отдыхом привлекательна Алматинская область. Немаловажное место в индустрии местного туризма занимают Кольсайские озера, Чарынский каньон и Иле-Алатауский национальный парк. За 10 месяцев прошлого года эти природные жемчужины посетили 1,7 млн человек.

На территории нацпарков построены современные визит-центры, смотровые площадки, ведется расширение пешеходных троп. За счет частных инвестиций проведены бесплатные Wi-Fi и спутниковая система Starlink. Автоматизированы контрольно-пропускные пунк­ты, внедрена онлайн-оплата, установлено видеонаблюдение.

В отличие от Капшагайской турзоны, работающей только три месяца в году, в живопис­ных предгорьях Заилийского Алатау поток туристов не снижается ни летом, ни зимой. В близлежащих селах растет число гостевых домов, гостиниц, ресторанов. Местные жители предостав­ляют туристам различные услуги, в том числе конные прогулки.

Примерно каждый третий посетитель нацпарков «Көлсай көлдері», «Іле Алатау» и «Шарын» – иностранец. Много гостей из Индии, Китая, стран Европы, Ближнего Востока, России, Турции. Регулярно приезжают съемочные группы из-за рубежа.

Еще одно перспективное направление – формируемый горный кластер, насчитывающий около 140 туристических баз. По прогнозам экспертов, он станет крупнейшим в Центральной Азии всесезонным туробъектом. Отечественные инвесторы планируют построить сеть канатных дорог Ой-Карагай – Шымбулак.

Согласно мастер-плану, к 2029 году общая протяженность горнолыжных трасс увеличится до 700 км, будет создана инфраструктура мировых стандартов, доступная для широких слоев населения. По прогнозам специалистов, турпоток на горнолыжные объекты вырастет с нынешних 300 тыс. до 850 тыс. посетителей в год.