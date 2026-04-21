В преддверии летнего сезона расширяется туриндустрия

Меньше двух месяцев остается до начала купального сезона на Капшагайском водохранилище, где расположено свыше 180 туристических объектов: гостиниц, гостевых домов, детских оздоровительных лагерей. По данным акимата Конаева, прошлым летом здесь отдохнули около 1,8 млн человек. Тем самым был вновь побит рекорд посещаемости популярной курортной зоны.
В выходные – на Капшагай
Общая протяженность побережья водохранилища – 6,1 км. Утвержден единый дизайн-код пляжной территории, ведется строительство гостиниц, развлекательных и оздоровительных комплексов. Основная масса туристов – алматинцы, для которых «Капчик» – ближайшее и самое излюбленное место пляжного отдыха (от мегаполиса сюда всего 70 км езды по скоростному автобану). Искупаться и позагорать приезжают также жители других регионов республики, встречаются и зарубежные гости.
В целом для Конаева туриндустрия – один из ключевых драйверов местной экономики. Каждое лето в небольшом курортном городке оживают торговля и сфера услуг, появляются дополнительные рабочие места.
Здесь функционируют две рекреационные площадки – алматинское и северное побережья водохранилища. Каждое пользуется высоким спросом у отдыхающих, обладая собственной спецификой. Так, на алматинском побережье расположены крупные гостиничные комплексы и пляжи, а северный берег водоема местные власти развивают как доступную общественную зону с современной инфраструктурой.
Наибольшую нагрузку по приему отдыхающих несут коммунальные пляжи № 5, 6 и 7, где создаются необходимые санитарные условия: устанавливаются туалеты, мусорные урны, контейнеры. Обустроены медпункты, в летний период дежурят спасатели, полицейские, частные службы охраны, функционирует система видеонаблюдения.
Год назад открылась новая набережная протяженностью 1 км. На ней обустроены пешеходные дорожки, пирс, спортплощадки, объекты фуд-корта, магазины. Проведено озеленение, оборудованы места для купания, установлены лежаки, шатры, малые архитектурные формы. Ко всем объектам подведены водопроводные сети, канализационная система. По итогам республиканского конкурса «Үздік жағажай-2025» пляж № 5 города Конаева занял призовое второе место.
В перечень популярных локаций Конаева вошел также многофункциональный комплекс ASP Arena, недавно построенный на южном берегу Капшагая. В составе объекта – кемпинг, бассейн, отель, ледовый каток, а также стадион, на котором проводятся соревнования по автомобильным и мотогонкам, дрифт-шоу. В прошлом году один только этот комплекс принял до 200 тыс. отечественных и зарубежных туристов. Нынче предприниматели планируют вдвое увеличить данный показатель.
В ближайшие годы на берегу водоема появится туристический мини-город со всей необходимой инфраструктурой: гостиницами, казино, парком аттракционов с колесом обозрения, СПА-салонами, торгово-развлекательными центрами. Всю эту красоту построит китайская компания «Жибек жолы культурный туризм». По оценкам экспертов туриндустрии, масштабный объект площадью 15 га станет одной из знаковых местных достопримечательностей.
В приоритете – безопасность
и комфорт
В связи с прозвучавшей в прошлом году резкой критикой Главы государства в отношении отечественной туристической отрасли местные власти усилили подготовку капшагайской турзоны к летнему сезону. Хозяевам зон отдыха направят уведомления с рекомендациями по обеспечению безопасности, санитарной очистки территорий. Предприниматели должны нести полную ответственность за общественный порядок, состояние инфраструктуры на вверенных им участках и в первую очередь – за безопасность людей на воде.
Напомним, летом прошлого года Капшагай отметился двумя трагическими случаями, приведшими к гибели отдыхающих. После чего была проведена проверка туробъектов, расположенных на берегу водоема, усилены меры безопасности.
По данным ДЧС Алматинской области, уже ведутся работы по очистке дна водоемов, контролю санитарного состояния прибрежной зоны и приведению в порядок инфраструктуры. По словам специалистов, большинство трагических случаев происходит с оставленными без присмотра детьми, гражданами, купающимися в запрещенных местах, а также находящимися в нетрезвом состоянии. Проведение профилактических мероприятий способствует формированию у населения культуры безопасного поведения на воде.
Всего в регионе насчитывается 125 разрешенных для купания мест. Совсем скоро для оперативно-спасательных отрядов наступит горячая пора: они перейдут на усиленный вариант несения службы. Патрульные рейды по обеспечению безопасности граждан на водоемах станут ежедневными.
Особое внимание уделят проверке зон отдыха, использующих водный транспорт – скутеры, лодки. Согласно приказу МВД, на таких объектах должны дежурить квалифицированные спасатели-водолазы, обязательно наличие спасательных жилетов, проведение инструктажей для отдыхающих.
К слову, именно гидроциклы и катера, непрерывно курсирующие рядом с побережьем Капшагая, создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Как жалуются туристы, «скутеры носятся в паре метров от купающихся, чуть ли не по головам ездят». В прошлый купальный сезон в ходе только одного инспекционного рейда было составлено 17 административных протоколов в отношении водителей водных транспортных средств.
Как сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области, к купальному сезону готовы уже 80% капшагайских турбаз. К началу лета будет обеспечена стопроцентная готовность объектов. Главная задача местных властей и бизнес-структур – создание комфортных условий для туристов.
Лучше гор могут быть только горы
Но не одним лишь пляжным отдыхом привлекательна Алматинская область. Немаловажное место в индустрии местного туризма занимают Кольсайские озера, Чарынский каньон и Иле-Алатауский национальный парк. За 10 месяцев прошлого года эти природные жемчужины посетили 1,7 млн человек.
На территории нацпарков построены современные визит-центры, смотровые площадки, ведется расширение пешеходных троп. За счет частных инвестиций проведены бесплатные Wi-Fi и спутниковая система Starlink. Автоматизированы контрольно-пропускные пункты, внедрена онлайн-оплата, установлено видеонаблюдение.
В отличие от Капшагайской турзоны, работающей только три месяца в году, в живописных предгорьях Заилийского Алатау поток туристов не снижается ни летом, ни зимой. В близлежащих селах растет число гостевых домов, гостиниц, ресторанов. Местные жители предоставляют туристам различные услуги, в том числе конные прогулки.
Примерно каждый третий посетитель нацпарков «Көлсай көлдері», «Іле Алатау» и «Шарын» – иностранец. Много гостей из Индии, Китая, стран Европы, Ближнего Востока, России, Турции. Регулярно приезжают съемочные группы из-за рубежа.
Еще одно перспективное направление – формируемый горный кластер, насчитывающий около 140 туристических баз. По прогнозам экспертов, он станет крупнейшим в Центральной Азии всесезонным туробъектом. Отечественные инвесторы планируют построить сеть канатных дорог Ой-Карагай – Шымбулак.
Согласно мастер-плану, к 2029 году общая протяженность горнолыжных трасс увеличится до 700 км, будет создана инфраструктура мировых стандартов, доступная для широких слоев населения. По прогнозам специалистов, турпоток на горнолыжные объекты вырастет с нынешних 300 тыс. до 850 тыс. посетителей в год.