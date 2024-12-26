В преддверии Нового года индустрия красоты снова подняла цены

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам января–сентября текущего года парикмахерские и салоны красоты оказали казахстанцам услуги на общую сумму 49,2 млрд тенге — на 13,3% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2023-го, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Услуги красоты в сфере красоты

В региональном разрезе больше всего услуг в секторе было оказано в Алматы: 11,1 млрд тенге, годовое сокращение при этом составило 15,5%. Вторую и третью строчки заняли Астана и Карагандинская область: 8,4 млрд и 6,6 млрд тенге соответственно. В пятёрку лидирующих регионов также вошли Павлодарская (4,2 млрд тенге) и Костанайская (3,8 млрд тенге) области.

На последних строчках оказались Туркестанская (300,8 млн тенге), Улытауская (373,2 млн тенге) и Атырауская (534,5 млн тенге) области.

Что касается цен, по итогам ноября текущего года услуги парикмахерских и салонов красоты подорожали на 1,2% за месяц и на 12,6% за год.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ударил по кошелькам граждан Абайской области: в годовой динамике — плюс заметные 26,2%. Далее идут Улытауская (плюс 23,8% за год) и Северо-Казахстанская (плюс 20,1%) области. Наименьшее удорожание было отмечено в столице (плюс 3,8% за год), а также в Актюбинской (плюс 5%) и Алматинской (плюс 5,5%) областях.

Среди конкретных услуг женская стрижка за год подорожала на 15,8%, мужская — на 11,8%, маникюр — на 14,5%, педикюр — на 8,8%, эпиляция — на 8,2%.

Женская и мужская стрижки среди крупных городов страны дороже всего стоили в Алматы: 6,1 тыс. и 3,6 тыс. тенге соответственно. Дешевле всего женская стрижка обходилась в Семее (2,5 тыс. тенге), а мужская — в Уральске (1,8 тыс. тенге).

Рынок косметических средств

Тем временем на мировом рынке косметики и средств личной гигиены, по данным Statista, в 2023 году лидером по доходам стали США с показателем в 97,8 млрд долл. США. Далее идут Китай, Япония, Индия, Бразилия, Германия, Франция, Великобритания, Россия и Южная Корея.

При этом, согласно данным Cult Beauty, самой «одержимой» вопросами красоты страной оказалась Япония. Средняя стоимость одной покупки косметики там составляет более 303 долл. США*, а чаще всего японцы покупают тинт для губ.

На втором месте по увлечённости индустрией красоты расположились Штаты, где в среднем покупка косметики обходилась в 243,5 долл. США. Американцы предпочитают покупать в сетях красоты тональный крем.

Третью строчку заняла Южная Корея, где средняя стоимость покупки составила 232,6 долл. США. Самым популярным продуктом для корейцев оказался ВВ-крем.

* В материалах исследования цены приведены в фунтах стерлингов и переведены в доллары США по курсу на 25 декабря 2024 года.