В приоритете – местная инициатива

О том, как и чем живут в селе Карабулак, население в котором насчитывает свыше 60 тыс. человек, наша газета рассказывала в публикации «Село городского масштаба» («КП» от 23 июня). На этой неделе аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил Карабулак, где встретился и обсудил с животноводами, заготовителями мяса текущие проблемы и перспективы развития одной из традиционных сфер деятельности местных жителей.

По самым скромным подсчетам в собственности у карабулакцев находится примерно 200 тыс. голов скота. В селе действуют 13 убойных пунктов, на которых перерабатывают ежесуточно несколько сот голов, отправляемых на забой. Свыше 40 тонн мяса в виде замороженных туш, полутуш и отдельных частей ежедневно отправляются отсюда по всему Казахстану и в Ташкент.

А вот отходы мясного заготовительного промысла в буквальном смысле зарываются в землю, загрязняя окрестности и осложняя и без того непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, ведь в селе нет канализации, а питьевая вода подается по графику.

Аким области ознакомился с работой одного из сельских убойных пунктов. Его мощность позволяет обрабатывать в сутки до ста голов скота. Стоимость проекта – 200 млн тенге. Здесь трудоустроено 30 человек, что очень важно для трудоизбыточного населенного пункта, да и в целом Сайрамского района.

Налаживание глубокой переработки, в том числе отходов заготовки мяса, включая кровь, ливер, кости, в буквальном смысле слова рога и копыта, позволит создать дополнительные рабочие места. И существенно поднять рентабельность отрасли.

На встрече с предпринимателями села Карабулак, участие в которой приняли руководители местных правоохранительных органов, санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб, местных исполнительных органов, Дархан Сатыбалды выслушал предложения по развитию переработки мяс­ных отходов, мнения представителей бизнеса и контролирующих органов.

– По вашим предложениям, касающимся развития предпринимательства, идет работа, мы поддерживаем все начинания и инициативы, – отметил Дархан Сатыбалды. – Но сейчас в первую очередь необходимо привести в порядок санитарную ситуацию и урегулировать обсуж­даемый в обществе вопрос. Сливать кровь скота и прочие отходы в канавы и арыки недопустимо. Это нужно немедленно прекратить. Необходимо взять на учет каждый убойный пункт, провести полный учет скота. Создать для этого рабочую группу. Поручаю ответственным управлениям и акиматам всех районов и населенных пунктов срочно решить данный вопрос.

Участники совещания пришли к выводу, что в первую очередь необходимо подготовить специальные ямы для утилизации отходов животноводства. И не только в Карабулаке, но и в других населенных пунктах, где люди живут за счет разведения скота и продажи мяса. Для этого выделят участки земли, проведут соответствующую работу по обустройству сбросных ям.

И все же это – временная мера, которая снимет остроту, но не позволит решить проблему кардинальным образом.

– Для системного решения воп­роса нужно построить заводы по глубокой переработке отходов заготовки мяса, – считает Дархан Сатыбалды. – Из них можно выпускать корма для рыбоводства, птицеводческой отрасли и даже ингредиенты для кондитерского производства. Мы уже ведем переговоры с потенциальными иностранными инвесторами. Хотим открыть предприятия по переработке крови, кишечника, шкур, костей животных. Но более рациональным будет, если небольшие цеха откроют предприниматели из числа местных жителей. Если мы договоримся по открытию заводов, то сначала поддержим ваши предложения. Эти предложения будут приоритетными и получат всемерную поддержку.

Встреча прошла в свободном формате, позволив предпринимателям Сайрамского района поделиться своими мнениями по развитию животноводства, убойных пунктов, созданию перерабатывающих цехов и о перспективах открытия в регионе крупных мясокомбинатов.

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что сельское хозяйство, в частности развитие животноводства, сейчас активно поддерживаются государством, и есть возможность этим воспользоваться, став участником государственных программ, направленных на модернизацию отрасли.