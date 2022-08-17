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В приоритете рабочие места
Серик Кабдулов

В текущем году в Атырауской области должно быть трудоустроено свыше 10 тыс. человек.

Вопросы, касающиеся соз­дания рабочих мест в рамках национальных проектов, обсуждались на совещании под председательством акима Атырауской области Серика Шапкенова.

По информации руководителя управления координации занятости и социальных программ Азамата Мамбетова, в рамках национальных проектов по региональной карте занятости с 2021-го по 2025 год планируется создать более 48 600 рабочих мест, причем 10 654 из них – до конца текущего года.

– Из 169 проектов, запланированных к завершению в текущем году, на данный момент 86 находятся в стадии реализации. В 2022 году в общей сложности будет трудоустроено 10 654 человека, из них 4 448 – по вакансии, остальные – через центры занятости. В настоящее время 64 учреждения уже объявили о вакансиях. 1 595 предложений опубликованы на электронной бирже труда еnbek.kz. Через портал трудоустроено 478 человек, – сообщил Азамат Мамбетов.

Для обеспечения оперативности глава региона поручил руководителям управлений объявлять об имеющихся вакансиях через электронную биржу труда.

– В случае если работодатели не умеют работать с базой, специалисты центра занятости окажут поддерж­ку. Выплата пенсионных отчис­лений гражданам, принятым на работу, должна подтверждать­ся пенсионными взносами. На сегодняшний день из 4 448 человек только 75 были произведены отчис­ления. Получается, остальные работают юридически необосно­ванно. В соответствии с последними изменениями в Трудовом кодексе трудо­устроенными считаются лишь те, кто платит взносы в пенсионный фонд. Поэтому поручаю держать этот вопрос на жестком контроле, – сказал глава региона.

Для решения возникающих вопросов аким области поручил своему новому заместителю Жасулану Бисембиеву создать соответствующую рабочую группу. Открытие новых рабочих мест и снижение безработицы является на данном этапе для местных властей приоритетом.

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