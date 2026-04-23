В приоритете – здоровье людей

На протяжении десятилетий основные усилия по реагированию на кризис Аральского моря были сосредоточены на экологическом восстановлении. При этом последствия для здоровья местных сообществ слишком часто оставались на периферии внимания и инвестиций.

За последние 10 лет уровень анемии в регионе Аральского моря оставался значительно выше общенациональных показателей: среди детей – в 2,5 раза, а среди женщин – в 2,7 раза. Среди беременных ситуация еще тяжелее: анемия затрагивает 77%.

Последние данные свидетельствуют о высокой распространенности эндокринных и гинекологических нарушений у представительниц прекрасного пола, проживающих ближе всего к зоне экологического бедствия. Речь идет, в частности, о ранней менопаузе, бесплодии и перинатальных потерях. Широко распространены и нарушения функции щитовидной железы: у 12% женщин выявлен диффузный зоб, у 32% – повышенный уровень антител к тиреопероксидазе, а у 2–3% диагностирован манифестный гипотиреоз. Дети, в свою очередь, подвергаются повышенному риску нарушений развития, хронических респираторных заболеваний и анемии.

Это не разрозненные случаи. Это устойчивые, повторяющиеся из поколения в поколение закономерности, вызванные ежедневным воздействием токсичной пыли, загрязненной воды, деградации почв и промышленных загрязнителей, которые формировали среду на протяжении полувека и ограничивали доступ к здоровому питанию. В последние годы эти последствия еще больше усугубляет изменение климата: повышение температуры ускоряет испарение воды из Аральского моря. Жителям региона не нужно объяснять, что все это значит. Они живут в такой реальности каждый день.

Именно потому по-прежнему необходим устойчивый и скоординированный ответ, который поставит здоровье людей в центр усилий по восстановлению регио­на и будет рассматривать его как один из самых наглядных показателей того, приносит ли это восстановление реальную пользу. Этой цели и служит инициатива «Здоровое будущее региона Аральского моря». Она возникла в ответ на обращение министров здравоохранения Казахстана и Узбекистана к ВОЗ с просьбой поддержать оценку последствий кризиса для здоровья населения. Через пакет взаимосвязанных направлений работы инициатива стремится сделать здоровье одним из ведущих факторов, определяющих усилия по восстановлению региона Аральского моря совместно со странами, партнерами и донорами.

Инициатива позволит укрепить системы эпиднадзора и мониторинга, чтобы точнее оценивать риски для здоровья, выявлять зоны наибольшего воздействия и лучше понимать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и заболеваниями. Она будет способствовать совершенствованию мер по обеспечению безопасности питьевой воды, управлению качеством воздуха и оздоровлению школьной среды. Она также предусматривает инвестиции в системы здравоохранения, способные своевременно выявлять и лечить заболевания, напрямую связанные с неблагоприятным воздействием окружающей среды, включая репродуктивные нарушения и нарушения развития, которые слишком долго оставались без достаточного внимания и ресурсов. Создание систем раннего оповещения о пыльных бурях, усиление мер реагирования на экстремальную жару и повышение безо­пасности воды помогут лучше защищать население до того, как риски перерастут в более серьезные угрозы.

Ничего из этого невозможно достичь силами одной страны. Пыльные бури не останавливаются на границах. Дефицит воды, утрата биоразнообразия и климатические последствия не признают политических рубежей. Казахстан и

Узбекистан это понимают. Меморандум о взаимопонимании, подписанный ими в Астане, станет важным шагом вперед и подтвердит их приверженность региональному сотрудничеству вместо разрозненных национальных усилий. Недавнее создание Междисциплинарной рабочей группы между этими двумя странами – еще один важный знак растущего понимания общей ответственности.

Уроки Аральского моря должны также помочь нам действовать на опережение в связи с обмелением Каспийского моря, в том числе через более глубокое понимание его экологических последствий и потенциального воздействия на здоровье населения. Именно в этом духе страны Центральной Азии и Азербайджан подпи­сали на саммите совместное заявление, подтверждая свою приверженность скоор­динированным действиям. Региональное сотрудничество – это не техническая деталь. Это необходимое условие для защиты общественного здоровья и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов.

Саммит, созванный по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, был задуман как региональная платформа для диалога и сотрудничества по вопросам климата и более широкого круга экологических вызовов. Это шанс опереться на уже проявленную политическую волю стран Центральной Азии и объединить национальных, региональных, местных и международных партнеров ради устойчивой технической и финансовой поддержки.

О результатах Астанинского саммита будут судить не по числу подписанных документов, а по тому, будет ли ребенок, родившийся в регионе Аральского моря в 2030 году, здоровее родившегося сегодня.